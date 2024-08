Olympisch kampioene Ferrand-Prévot tekent 3 jaar bij Visma-Lease a Bike: "Wil de Tour winnen"

wo 7 augustus 2024 11:38

Visma-Lease a Bike heeft de komst van Pauline Ferrand-Prévot geofficialiseerd. De 32-jarige Française kiest na 5 succesvolle jaren op de mountainbike - met de olympische titel in Parijs als climax - opnieuw voor de weg. Ze tekende voor 3 jaar. "Ze wordt onze kopvrouw in de grote rondes, maar ook in de Waalse klassiekers kan ze zich tonen", schetst teammanager Rutger Tijssen de ambities.

Ferrand-Prévot is van alle markten thuis: in 2015 had ze tegelijkertijd de wereldtitels op de weg, in het veld en op de mountainbike op zak.



In die laatste discipline droomde ze van olympisch eremetaal, maar in Londen 2012, Rio 2016 en Tokio 2021 wilde dat verre van lukken. 10e in Tokio was haar beste resultaat.



Sinds 2019 concentreerde ze zich volledig op de mountainbike, wat 4 wereldtitels opleverde in 2019, 2020, 2022 en 2023.



In eigen land in Parijs volgde vorige week de opperste bekroning met olympisch goud. "Afgelopen winter dacht ik na over mijn toekomst na de Olympische Spelen. Ik streefde 12 jaar lang een olympische medaille na in het mountainbiken. Dat doel heb ik nu behaald. Ik vind dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging in de wielerwereld."



En die brengt de Française opnieuw naar de weg. "De keuze voor Visma-Lease a Bike was snel gemaakt. De werkwijze en de professionele omkadering van de ploeg spreken me enorm aan", legde ze haar keuze uit in een persbericht.

Ik ben er zeker van dat ik - met de steun van de ploeg - opnieuw mooie dingen kan laten zien op de weg. Pauline Ferrand-Prévot