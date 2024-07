Franse fans uitzinnig: Pauline Ferrand-Prévot knalt naar goud in het mountainbike, lekke band nekt Puck Pieterse

Pauline Ferrand-Prévot heeft haar olympische droom eindelijk waargemaakt. De Française, die afscheid neemt van het mountainbike, verlaat het circuit met een lang verhoopte gouden medaille in haar rugzak. Puck Pieterse had lange tijd uitzicht op het zilver, maar werd op het uur genekt door een lekke band.

In 2015 werd 'PFP' nochtans de eerste wielrenner ooit - mannen en vrouwen - die tegelijkertijd regerend wereldkampioene was op de weg, in het veld en in het mountainbike. Aan haar 12 wereldtitels in totaal voegde ze nu dus een olympische toe: een palmares om u tegen te zeggen.

Lang twijfelde Ferrand-Prévot niet om ten aanval te trekken. Bij het ingaan van de 2e van 7 rondes was het al van dat.



Puck Pieterse moest de rol lossen. Haar landgenote Loana Lecomte probeerde wel, maar moest ook gaan zitten. Het was duidelijk dat zij voor de tweede plaats zouden gaan strijden.



Zouden, want beide rensters werden uit de koers geslagen. Lecomte kwam hard ten val in een rotsige afdaling en moest opgeven. Niet veel later kende ook Pieterse pech. De Nederlandse werd genekt door een lekke band.



Meer dan 2 minuten na Ferrand-Prévot, die een klasse apart was, kwam de Amerikaanse Batten als tweede over de finish voor zilver, gevolgd door Zweedse Rissveds. De ondankbare vierde plaats was het deel van Pieterse.

De enige Belgische deelneemster, Emeline Detilleux, kwam als 25e aan. Dat was wel buiten tijd door de verschroeiende koers van de Franse winnares.