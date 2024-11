Nederland zet in 2025 geen politie in tijdens koersen: "Oplossingen zoeken om Amstel normaal te laten plaatsvinden"

Op 24 en 25 juni wordt in Nederland een top van de NAVO georganiseerd. Vandaag is duidelijk geworden dat die internationale bijeenkomst ervoor zorgt dat er van 1 januari tot 31 augustus geen politie meer ingezet kan worden bij de wielerkoersen. Ook de organisatoren van de Amstel Gold Race, vanaf 2025 in handen van Flanders Classics, zullen dus een alternatief moeten zoeken.

De inzet van politie(motoren) voor wielerwedstrijden is in Nederland al een tijdje een heikel punt. Het heeft er al voor gezorgd dat sommige koersen van de kalender zijn verdwenen en andere koersen min of meer verplicht werden om zich te beperken tot lokale rondes.

Komend jaar wordt dit nog wat meer op de spits gedreven. Op 24 en 25 juni strijken heel wat politieke zwaargewichten neer in Nederland voor een top van de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie).

"Hierdoor kan de politie geen toezeggingen doen over de begeleiding bij wielerwedstrijden in de periode van 1 januari tot 31 augustus", lezen we in een brief van de Tweede Kamer, het Nederlandse parlement.

"Dit kan als gevolg hebben dat een groot aantal wielerkoersen niet of anders wordt verreden."