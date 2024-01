Vollering en Van der Breggen zijn het eens: "Of Lotte Luik kan winnen? Ze zal meteen een favoriet zijn"

di 23 januari 2024 07:51

Dat Lotte Kopecky dit wielerseizoen ook nog eens Luik-Bastenaken-Luik aan haar planning toevoegt, was hét nieuwe weetje voor de Belgische wielerfans tijdens de ploegvoorstelling van SD Worx-Protime. Zelf bleef de wereldkampioene eerder bescheiden over haar doel in La Doyenne, maar haar ploeg leek alvast het volste vertrouwen in haar te hebben.

"De kans dat je bij je debuut meteen wint in Luik is niet groot, maar ik denk wel dat Lotte een kans maakt. Ze heeft alvast de kwaliteiten ervoor," vertelde ervaringsdeskundige en ploegleidster Anna van der Breggen, die zelf twee keer mocht zegevieren in L-B-L.



Die beklimmingen in Luik lijken Kopecky op het lijf geschreven. Anna van der Breggen

Zeker nu Kopecky, met topprestaties in de Strade en de Tour, heeft bewezen dat ze naast explosieve spiervezels ook over een krachtig paar klimmersbenen beschikt, lijkt Luik een haalbare kaart. "Ze blijft op dat vlak grote stappen zetten. Niet alleen op de korte, pittige beklimmingen, maar ook op de langere en zwaardere heeft ze haar capaciteiten al bewezen," merkte ook Van der Breggen op. "Het blijft uitkijken hoe ver ze kan gaan in die evolutie, maar die klimmen in Luik lijken alvast op haar lijf geschreven." En zo heeft SD Worx ook in Luik-Bastenaken-Luik plotseling twee speerpunten. Vorig jaar was Demi Vollering de winnares, maar de Nederlandse gelooft ook sterk in de kansen van haar ploeggenote. "Of Lotte Luik aankan? Dat denk ik zeker wel," klinkt het bij Vollering. "Ze zal daar meteen een van de favorieten zijn. We zullen weer samen strijden voor het podium."

Kopecky en Vollering zijn de prijsbeesten van SD Worx

De precaire puzzel

De focus op "samen strijden" door Vollering komt niet als een verrassing. Hoewel SD Worx het vorige seizoen domineerde, kwam het vaak neer op de interne strijd tussen de rensters binnen het team, een aspect waar de ploeg liever minder nadruk op had. "Even goed doen als vorig jaar kan bijna niet, maar dat hoeft ook niet," relativeerde Van der Breggen alvast. "Het is essentieel dat de rensters vertrouwen hebben in het team en de gemaakte keuzes," voegde ze toe, doelend op de uitdagingen bij het verdelen van de planningen binnen het team. Vollering lichtte toe hoe dit delicate proces van planning tot stand komt. "Eerst maak je zelf een plannetje met je wensen en daarna zit je samen met de ploegleiders. Dan wordt er gekeken naar wat de beste planning is, zowel voor individuele renners als voor het team," deelde Vollering.

Ook al heb je een planning, als je moe bent, moet je naar jezelf luisteren en rusten. Soms moet je het lef hebben om voor jezelf te kiezen. Anna van der Breggen