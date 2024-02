FDJ-SUEZ in de Sporza Wielermanager: "Met Uttrup Ludwig een grote vis vangen"

Om jullie wat op weg te zetten in de eerste vrouweneditie van de Sporza Wielermanager, stellen we de komende dagen de topteams voor. Vandaag: FDJ-SUEZ door de ogen van performance directeur Lieselot Decroix.

"Zeggen dat we onze voet naast SD Worx-Protime zullen zetten, zou arrogant zijn", zegt Lieselot Decroix.



"Maar we hebben een sterk blok en daar moeten we gebruik van maken. In de finales van de klassiekers willen het spel tactisch kunnen spelen met meerdere pionnen."

Wanneer zal Decroix een tevreden vrouw zijn op het einde van de klassiekers? "Als we meedoen voor winst in de grote klassiekers en enkele podia halen. Een overwinning zou de kers op de taart zijn."