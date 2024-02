Movistar in de Sporza Wielermanager: "Winst in de Ronde of Luik-Bastenaken-Luik zou mooi zijn"

"Dit is ons eerste jaar zonder Annemiek van Vleuten en dat zorgt natuurlijk voor een heel andere dynamiek in het team", merkt ploegleider Tim Harris.



"Tot en met vorig jaar moest iedereen rijden voor Annemiek. Nu is het aan de andere rensters om resultaten te rijden. Het wordt dus een spannend jaar voor ons."



Gelooft Movistar dat ze SD-Worx ProTime kunnen verslaan? "Ja, anders moeten we thuisblijven. In de sprint is Lorena Wiebes natuurlijk heel moeilijk te verslaan. En met Kopecky en Vollering hebben ze de 2 beste rensters."



"Maar we dromen toch van winst in de Ronde van Vlaanderen of Luik-Bastenaken-Luik."