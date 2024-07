Twee zeges op één dag: na sprint op de middag wint slokop Lorena Wiebes 's avonds ook nog de tijdrit

Niet alleen in de Tour, ook in de Baloise Ladies Tour rijdt een kannibaal rond. Lorena Wiebes pakte vandaag al haar derde én vierde ritzege. Vanmiddag was ze de snelste in de spurt, vanavond was ze in Zwevegem ook nog eens de sterkste tegen de klok. Wiebes blijft uiteraard aan de leiding in het klassement.