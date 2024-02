Liv-AlUla-Jayco in de Sporza Wielermanager: "Ruby zal goed zijn vanaf de Omloop, Mavi mikt op Ardennen-podium"

Om jullie wat op weg te zetten in de eerste vrouweneditie van de Sporza Wielermanager, stellen we de komende dagen de topteams voor. Vandaag: Liv-AlUla-Jayco door de ogen van ploegleider Martin Vestby.

"Vorig seizoen hinkten we wat achterop", is Martin Vestby eerlijk. "Maar we hebben rensters en staf gepusht om dingen aan te passen zoals de training en de support voor de rensters. Op die manier willen we het gat op de concurrentie proberen dicht te fietsen."

Met welke strategie wil Liv-AlUla-Jayco de klassiekers aansnijden? "We willen als team de finale induiken en niet met 1 renster. Als we de wedstrijden kleur geven en 1 of 2 klassiekers winnen, zou dat fantastisch zijn."