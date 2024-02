UAE Team ADQ in de Sporza Wielermanager: "Persico en Consonni worden grote puntenpakkers"

Om jullie wat op weg te zetten in de eerste vrouweneditie van de Sporza Wielermanager, stellen we één voor één de topteams voor. Vanavond: UAE Team ADQ door de ogen van ploegleider Davide Arzeni.

"Vorig jaar stond Silvia Persico er alleen voor in de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar willen we met 2 à 3 rensters de finale induiken. Enkel zo kunnen we de strijd aangaan met SD Worx-Protime", zegt ploegleider Davide Arzeni.



"Ik wil ons team zien strijden voor de overwinning. We moeten minstens op het podium staan in het voorjaar."