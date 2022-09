Peter Vandenbempt: "Antwerp zal alleen maar beter worden, ze dromen van de titel"

"Zonde van de Europese uitschakeling, anders was het een perfecte zomer voor Antwerp"

Uiteraard dromen ze van de titel op de Bosuil. Vorige keer dat ze begonnen met zeven overwinningen was in 1930 en toen werd Antwerp aan het einde van de rit ook kampioen. Zonde van de Europese uitschakeling, want anders was het een perfecte zomer geweest. Dat blijft toch onvergeeflijk voor een ploeg met zoveel kwaliteit.

Het goede nieuws is dat Antwerp nog veel beter gaat worden dan het is op dit moment. In de wedstrijden die het tot nu toe gewonnen heeft, was het voorlopig niet veel beter dan de tegenstander. Donderdag was dat niet het geval tegen Union, gisteren ook niet tegen een best wel oké Westerlo.

Maar Antwerp straft fouten wel dodelijk af. Doelman Butez doet cruciale reddingen, waardoor ze het momentum houden. En in de periodes waarin het dan wel draait, is Antwerp geweldig om naar te kijken. Technisch verzorgd, veel snelheid en slimheid. Veel meer dan andere jaren is Antwerp een voetballende ploeg geworden.