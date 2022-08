De nieuwe lichting JPL-spitsen scoort in Extra Time: "Hij belichaamt de essentie van het voetbal"

Charles De Ketelaere, Tarik Tissoudali, Denis Undav ...

De Belgische competitie zag heel wat aanvallende smaakmakers wegvallen dit seizoen. Toch geven de nieuwkomers ons weinig reden tot melancholie. Vooral de hemelbestormingen van Fabio Silva en Ferran Jutgla springen in het oog bij de analisten van Extra Time.

"Fabio Silva valt op van zodra hij de bal aanraakt", vertelt Franky Van der Elst. "Ook dit weekend toonde hij dat weer tegen Union. Hij heeft iets heel verrassends in zijn spel. Zo kan hij op allerlei manieren mannetjes passeren. Zeer attractief."



"Ook Jutgla is met de deur in huis gevallen in onze competitie. Hij maakte al 5 doelpunten. Net zoals Silva laat hij zijn talent meteen zien. Hij kan in de bal komen, de bal vasthouden, acties in de diepte maken en hij maakt zeer makkelijk een doelpunt. Levensgevaarlijke troeven voor een nummer 9."



"Het is ook geen spits die al te veel overstapjes of tierlantijntjes zal doen", legt Filip Joos verder uit. "Het is een "kap"-spits. De belichaming van de pure essentie."