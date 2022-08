Dante Vanzeir na 1e competitiegoal: "Een spits is zoals een fles ketchup"

"Een goaltje extra had ook rust gebracht. Daar moeten we nog volwassener in worden."

Vanzeir betreurt wel dat Union het niet eerder afmaakte tegen Anderlecht. "We hadden in de 2e helft nog de 3-1 en de 4-1 kunnen scoren."

"Tegen Anderlecht zijn we extra gemotiveerd"

Hoe komt het dat Union voor de 5e keer op een rij wint tegen Anderlecht? "Ik denk dat de honger altijd heel groot is om tegen Anderlecht te winnen", zegt Vanzeir.

"Een derby is speciaal voor de fans en de club. We zijn dan dat tikkeltje extra gemotiveerd.”

Behalve Vanzeir zette ook Victor Boniface zichzelf (al na 2 minuten) op het scorebord. Wat voor iemand is hij?

“Een stevige kerel die de verdedigers goed aan de praat kan houden. Een type-Undav. De verdedigers hebben veel moeite met hem."

"Het is natuurlijk aan de coach om te beslissen wie vooraan in de punt speelt. In bepaalde matchen hebben we misschien iemand anders nodig met meer snelheid. Ik ben in elk geval heel blij dat hij naast mij staat momenteel."