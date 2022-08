Transfers JPL: Antwerp huurt Nederlandse winger Calvin Stengs, Genk laat Toma en Juklerød gaan

clock 11:11 11 uur 11. Juklerød verlaat Genk, Toma wordt verhuurd. Genk rekent komend seizoen niet meer op Simon Juklerød en Bastien Toma. Juklerød, een 28-jarige vleugelverdediger uit Noorwegen, keert terug naar zijn land bij Valerengen. De Noor kwam vorige zomer over van Antwerp, dat hem in 2018 bij Valerengen had gehaald.Hij speelde 13 keer voor Genk Bastien Toma wordt dan weer verhuurd aan de Portugese eersteklasser FC Paços Ferreira, mét aankoopoptie. Genk haalde de Kosovaarse Zwitser in 2020 bij Sion. De 23-jarige middenvelder kon zich nooit vast in de ploeg spelen en werd de eerste maanden van dit jaar uitgeleend aan St. Gallen in Zwitserland. Toma trok 31 keer het shirt van Genk aan, goed voor 3 goals. . Juklerød verlaat Genk, Toma wordt verhuurd Genk rekent komend seizoen niet meer op Simon Juklerød en Bastien Toma. Juklerød, een 28-jarige vleugelverdediger uit Noorwegen, keert terug naar zijn land bij Valerengen. De Noor kwam vorige zomer over van Antwerp, dat hem in 2018 bij Valerengen had gehaald.Hij speelde 13 keer voor Genk



clock 23:25 23 uur 25. Nederlandse winger naar Antwerp. Calvin Stengs versterkt dit seizoen de aanval van Antwerp. De Nederlander wordt voor één seizoen gehuurd van het Franse OGC Nice. De 23-jarige flankaanvaller genoot zijn jeugdopleiding bij AZ Alkmaar en speelde én scoorde in het seizoen 2019-2020 nog tegen Antwerp in de kwalificatiewedstrijden voor de UEFA Europa League. De linkspoot speelde in totaal 113 wedstrijden op het hoogste niveau voor AZ, waarin hij 24 keer scoorde en 24 assists gaf. Afgelopen zomer maakte Stengs de overstap naar OGC Nice, waarvoor hij 26 keer in actie kwam. Dit seizoen stond de zevenvoudige Oranje-international vier keer aan de aftrap en viel hij tweemaal in bij OGC Nice.

clock 14:39 14 uur 39. Kaveh Rezaei tekent bij het Iraanse Tractor. Kaveh Rezaei keert terug naar Iran om er dit seizoen aan de slag te gaan bij middenmoter Tractor en niet bij zijn ex-club Esteghlal FC. Een deal met Esteghal werd afgeblazen omdat die club momenteel geen nieuwe spelers kan registreren. Iets meer dan een maand geleden kondigde Esteghlal nochtans met de nodige bombarie de terugkeer van Rezaei aan. De dertigjarige Iraanse international kwam eerder al in het seizoen 2016-2017 voor Esteghlal FC uit. Het was daar dat Charleroi hem transfervrij wegplukte, waarna hij aan zijn avontuur in België kon beginnen. Het was bij de Karolo's dat hij zijn grootste successen kende. Een miljoenentransfer naar Club Brugge volgde, maar in het Jan Breydelstadion kon hij zich nooit doorzetten. Vorige zomer tekende hij voor één seizoen, met een optie voor een extra seizoen, bij Oud-Heverlee Leuven, maar de club lichtte de optie niet. De Iraniër verdedigde slechts twaalf keer de kleuren van OH Leuven. Een scheenbeenbreuk maakte vroegtijdig een einde aan het seizoen van de spits. Rezaei gaf één assist, scoren lukte niet.

clock 14:23 14 uur 23. Antoine Colassin probeert carrière nieuw elan te geven in Nederland. Anderlecht verhuurt spits Antoine Colassin (21) aan Heerenveen, met een aankoopoptie. Colassin debuteerde in 2019 voor de A-ploeg tegen Club Brugge. Een debuut om nooit te vergeten, want hij scoorde ook meteen. Daarna gooide een blessure roet in het eten. Colassin kon zich na zijn blessure niet meer doorzetten in de eerste ploeg. Hij speelde daarna opnieuw voor de belofteploeg, waarmee hij dit seizoen uitkwam in de Challenger Pro League (het vroegere 1B). Heerenveen is aan het seizoen in de Eredivisie begonnen met 8 op 12.

clock 13:50 Abakar Sylla heeft zich in een mum van tijd ontpopt tot sterkhouder in de Brugse defensie. De 19-jarige centrale verdediger debuteerde eind vorig seizoen bij de kampioen en is de jongste weken een slot op de deur. De Ivoriaan verlengt tot en met 2026. 13 uur 50. Abakar Sylla heeft zich in een mum van tijd ontpopt tot sterkhouder in de Brugse defensie. De 19-jarige centrale verdediger debuteerde eind vorig seizoen bij de kampioen en is de jongste weken een slot op de deur. De Ivoriaan verlengt tot en met 2026.

clock 19:28 Union verhuurt de 19-jarige middenvelder Ilyes Ziani aan de belofteploeg van Standard in de Challenger Pro League. 19 uur 28. Union verhuurt de 19-jarige middenvelder Ilyes Ziani aan de belofteploeg van Standard in de Challenger Pro League

clock 11:53 11 uur 53. Theo Bongonda voor 4 jaar naar Cadiz. Theo Bongonda (26) verlaat Genk. De flankaanvaller heeft voor 4 jaar getekend bij de Spaanse eersteklasser Cadiz. Hij had nog een contract voor één seizoen in Genk, maar zat vaker op de bank dan hem lief was: hij speelde dit seizoen nog niet onder Wouter Vrancken. Bongonda speelde tussen 2015 en 2018 al eens in La Liga. De Congolese international maakte toen het mooie weer bij Celta de Vigo.



clock 14:45 14 uur 45. Anderlecht vindt nieuwe verdediger bij Barcelona. Het Sergio Gómez-recept. Anderlecht heeft met Moussa N'Diaye een nieuwe linksachter beet. De 20-jarige verdediger komt over van FC Barcelona, waar hij uitkwam bij Barça Atlètic. N'Diaye tekende een contract voor 3 seizoenen bij paars-wit. De Senegalees kreeg zijn vorming in de Aspire Academy, bekend als "leverancier" van AS Eupen. "Moussa combineert snelheid en gezonde agressiviteit met een goede technische bagage", klinkt het bij Anderlecht. N'Diaye zal bij RSC Anderlecht met het rugnummer 5 spelen.

clock 20:49 Cercle Brugge huurt Harisson Marcelin opnieuw van AS Monaco. De 22-jarige centrale verdediger speelde in het seizoen 2020-2021 al 20 wedstrijden voor Cercle. De Fransman wil na lang blessureleed zijn carrière opnieuw lanceren in België. 20 uur 49. Cercle Brugge huurt Harisson Marcelin opnieuw van AS Monaco. De 22-jarige centrale verdediger speelde in het seizoen 2020-2021 al 20 wedstrijden voor Cercle. De Fransman wil na lang blessureleed zijn carrière opnieuw lanceren in België.

clock 17:39 17 uur 39. Aanvallende versterking voor Standard. Standard heeft zijn offensieve compartiment versterkt met Osher Davida. De 21-jarige flankaanvaller komt over van Hapoel Tel Aviv en tekent voor 4 seizoenen op Sclessin. De Israëliër speelde 81 wedstrijden voor Tel Aviv en scoorde daarin 11 keer. . Aanvallende versterking voor Standard Standard heeft zijn offensieve compartiment versterkt met Osher Davida. De 21-jarige flankaanvaller komt over van Hapoel Tel Aviv en tekent voor 4 seizoenen op Sclessin. De Israëliër speelde 81 wedstrijden voor Tel Aviv en scoorde daarin 11 keer.

clock 19:32 Charleroi heeft zich versterkt met de offensieve middenvelder Amirhossein Hosseinzadeh. De 21-jarige Iraniër tekent voor 2 seizoenen tot 2024, met een optie op twee extra seizoenen. Hij kroonde zich vorig jaar tot kampioen met FC Esteghlal. 19 uur 32. Charleroi heeft zich versterkt met de offensieve middenvelder Amirhossein Hosseinzadeh. De 21-jarige Iraniër tekent voor 2 seizoenen tot 2024, met een optie op twee extra seizoenen. Hij kroonde zich vorig jaar tot kampioen met FC Esteghlal.

clock 16:39 16 uur 39. OH Leuven haalt nieuwe spits bij Genoa FC. Oud-Heverlee Leuven was al een tijdje op zoek naar offensieve versterking en vond die vandaag in de persoon van Aleksander Buksa. De 19-jarige Poolse spits wordt voor één jaar gehuurd van Genoa FC, met aankoopoptie. Buksa - broer van Pools international Adam Buksa - werd opgeleid bij Bronowianka Krakau en Akademia Pilkarska 21 alvorens zich in 2014 bij de Poolse topclub Wisla Krakau aan te sluiten. Hij kreeg in 2019 zijn eerste speelminuten in de Poolse Ekstraklasa en speelde bijna 40 wedstrijden voor Wisla. In 2021 stapte hij over naar de Italiaanse competitie, bij Genoa, waar hij uitkwam voor de U19 van de club. In dezelfde leeftijdscategorie is hij Pools international. Genoa -waar Buksa nog tot 2026 onder contract ligt- leent hem nu voor 1 jaar uit aan OHL. Coach Marc Brys liet zich op de clubkanalen lovend uit over de aanwinst. "Ik ben blij dat we met Aleksander Buksa onze eerste aanvallende versterking te pakken hebben. Buksa is een groot talent met een enorm potentieel."

clock 14:33 14 uur 33. Japanse jeugdinternational naar KV Kortrijk. KV Kortrijk heeft een verdedigende middenvelder aan boord gehaald: Satoshi Tanaka. Kortrijk huurt de 19-jarige Japanner van de Japanse eersteklasser Shonan Bellmare. Tanaka heeft ondanks zijn jonge leeftijd al 87 wedstrijden op zijn teller staan in de Japanse eerste klasse. Hij was ook jeugdinternational bij de Japanse U17 en U19. Kortrijk wordt zijn eerste ervaring in Europa.



