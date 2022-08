Het belangrijkste cijfertje van komend voetbaljaar: hoe staat het met Belgische coëfficiënt?

Sinds juli bestaat er zelfs een speciaal Twitter-account om alle ontwikkelingen rond de coëfficiënt de wereld in te sturen. In nog geen maand tijd haalde de pagina meer dan 1.500 volgers.

Zowel sportief als financieel potentieel is dat een flinke streep door de rekening. Zeker met de toekomstige vernieuwde Champions League (vanaf 2024/2025, met nog grotere vetpotten) in het achterhoofd.

Voor een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League is een plek in de top 10 van de UEFA-ranking vereist. Alleen zakte ons land vorig seizoen naar plek 13, vier plaatsen lager dan een jaar eerder.

We herhalen nog even de basics.

Om die plaats vast te houden, is het cruciaal om met zoveel mogelijk vertegenwoordigers de Europese groepsfase te bereiken om daar punten te kunnen sprokkelen.

Club Brugge, Union en KAA Gent zijn al zeker van zes midweekmatchen, Anderlecht en Antwerp moeten volgen in het belang van het vaderland.

In alle Europese competities - dus ook de Conference League - is een zege namelijk goed voor 2 punten en een draw voor 1. Met de wellicht haalbare tegenstanders in die groepen ligt daar dus een kans om te oogsten. Bovendien zijn er eveneens bonuspunten te rapen voor groepswinnaars en runner-ups in de Europa en Conference League.