Vandenbempt: "Verklaringen voor nederlaag Anderlecht blijven dezelfde"

Een Brusselse derby alweer in het nadeel voor Anderlecht en een foeterende Hein Vanhaezebrouck. Peter Vandenbempt zag hoe Anderlecht tegen Union opnieuw in dezelfde rol verviel, wijst AA Gent terecht en steekt een pluim op de hoed van Antwerp-coach Mark van Bommel.

"Altijd hetzelfde voor Anderlecht: zwak begin & overpowered op het middenveld"

Union heeft voor de vijfde keer op een rij de derby gewonnen van Anderlecht en blijft dus de ploeg van de hoofdstad. Ondanks dat met Felice Mazzu de coach van dug-out is gewisseld, zijn veel elementen voor de verklaring van de nederlaag van Anderlecht toch dezelfde gebleven.

Het is ongelofelijk dat Anderlecht voor de vierde keer tegen Union een vroege goal tegen krijgt, zelfs drie keer op een rij nu al na 2 minuten.

Anderlecht begint ook elke keer opnieuw slap aan die wedstrijd. Zo was er in de play-offs twee keer een kans om iets te grijpen voor paars-wit, maar ook toen begon het zwak. En dan heb je tegen een elftal dat uitstekend in blok kan verdedigen een groot probleem.

Ook altijd hetzelfde: Anderlecht wordt gedurende een periode overpowered door Union, afgetroefd in de duels, te simpel opzijgezet op de middenstrook. De jonge en lichte brigade op het middenveld werd met power opzijgeduwd en dat was donderdag ook al zo tegen de stevige, potige Zwitsers.

De jonge en lichte brigade op de middenstrook werd opzijgeduwd. Een type Trebel wordt duidelijk gemist. Peter Vandenbempt

Een type Trebel, dat er het vuur in jaagt, die voorop gaat in de strijd, die ook al eens een overtreding maakt, wordt dan duidelijk gemist.

Felice Mazzu gaf achteraf aan dat ze de wedstrijd verloren hebben in een slechte eerste helft. Dat had hij ook al gezegd na de nederlaag op het veld van Cercle Brugge, terecht. Het zal de coach toch een beetje zorgen baren.

Want in het slotkwartier - niet eerder - had Anderlecht toch een paar goede mogelijkheden op een punt. Maar tegen die tijd had Union natuurlijk ook zelf een paar doelpunten kunnen maken. Dan verlies je vijf keer op een rij die Brusselse derby, dat is toch heel erg pijnlijk.

Ik neem aan dat Hoedt flink de oren wordt gewassen. Zo veel misbaar maken toen hij terecht gewisseld werd na een zwakke wedstrijd. Nee, fout. Peter Vandenbempt

En ik neem aan dat Wesley Hoedt toch ook flink de oren wordt gewassen, want dat was toch ook een dieptepuntje in de wedstrijd: zwakke wedstrijd gespeeld en dan zo veel misbaar maken toen hij logisch werd gewisseld.

Een blik vol misprijzen richting Mazzu, nog wat gebaartjes erbij en dat moet dan een leider zijn in de kleedkamer. Nee, fout.

"De VAR heeft gewoon zijn werk gedaan"

AA Gent tegen Antwerp was de topper van de speeldag, maar na afloop ging het enkel over de scheidsrechter en de VAR. Ngadeu nam zelf het woord "complot" in de mond. Dat is wel een grens overschreden. Iedereen weet dat Gent de voorbije maanden veel te veel het slachtoffer is geweest van enkele even onbegrijpelijke, als onaanvaardbare beslissingen van de spelleiding. Dat verklaart waarom er zoveel frustratie zit bij de ploeg en zijn coach. Wat mij betreft, heeft de VAR gisteren gewoon zijn werk gedaan. Ook bij die penalty voor Antwerp. Zo zijn er al ongelofelijk veel gefloten, nationaal en internationaal heb ik dat al gezien, ook na tussenkomst van de VAR. De man heeft gewoon zijn job gedaan. Net zoals bij Union-Anderlecht, waar Anderlecht op het einde nog twee keer een penalty kreeg, maar de VAR hem terecht terugfloot. Ik vond nu wel dat scheidsrechter Laforge een slechte dag had, ook niet voor het eerst dit seizoen. En zijn attitude helpt dan ook niet echt om dat te aanvaarden. Maar Gent moet zich hoeden voor het verkeerde gevecht waarin het is verzeild geraakt.

Gent moet zich hoeden voor het verkeerde gevecht waarin het is verzeild geraakt. Peter Vandenbempt

Als Vanhaezebrouck vooraf, zoals hij zelf aangaf, zijn spelersgroep waarschuwde voor de scheidsrechter (ik begrijp dat hij dat wellicht doet op basis van eerdere negatieve ervaringen), dan stuur je je spelers toch met een bepaald idee het veld op. Dan gaan die in elke kleine beslissing die in hun nadeel wordt genomen, de bevestiging zien van dat waarvan ze vooraf al overtuigd waren. Zo kan je echt niet voetballen, die instelling werkt alleen maar contraproductief. Alle begrip voor het verleden, maar de focus moet echt op de problemen bij Gent en die zijn toch wel legio: nog geen enkele keer de nul gehouden, in vergelijking met vorig jaar een defensie die onzeker is, het gemis van Tissoudali, enzovoort...

"Van Bommel is niet te beroerd om lelijk te winnen en dat is een compliment"

Over de wedstrijd zelf: Antwerp won met 1-2 en wint dus zijn eerste vijf competitiewedstrijden op een rij. Dat was welgekomen na die Europese teleurstelling, ook al zal het nog een paar keer pijn doen wanneer volgende week het Europese seizoen zich op gang trekt. De reactie van Antwerp op die ontgoocheling en op de vroege achterstand mocht er wel zijn. Al vond ik het wel een vervelende wedstrijd om naar te kijken. Dat werd enkel erger naarmate de wedstrijd vorderde, er nog nauwelijks gevoetbald werd en Antwerp besloot om de voorsprong met hand en tand te verdedigen. Dat is toch ook de conclusie die wel meer mensen hebben getrokken na een maand Mark van Bommel, een Nederlander in de dug-out. Niet iedere Nederlandse coach heet John van den Brom en al helemaal niet Adrie Koster, voetballen met de achterdeur altijd wagenwijd open.



Enig pragmatisme is Van Bommel niet vreemd, dat hebben we ook al Europees gezien. In Gent zelfs afgestapt van zijn vaste systeem, omdat dat beter paste om Gent te bekampen. Zijn ploeg gaandeweg in een soort egelstelling gecoacht en gewisseld, al had dat ook wel met blessures te maken.

Het is niet omdat Overmars de sportieve baas is, dat Antwerp altijd en overal als Ajax moet voetballen. Peter Vandenbempt