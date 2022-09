"Komst van Vertonghen en Alderweireld naar België is geen blijk van grote weelde voor de Duivels"

"Vertonghen wil nog een keer laten zien wat hij kan"

Vertonghen was bij zijn club Benfica op een zijspoor geraakt de jongste weken. De ervaren verdediger mocht beschikken bij de Portugese topclub en uiteindelijk viel zijn oog op Anderlecht.

De deal is nog niet helemaal rond, maar Vertonghen werd wel al medisch getest door de club, waarna hij richting de thuisbasis van Anderlecht in Neerpede trok.

Waarom kiest Vertonghen op zijn 35e voor Anderlecht? "Omdat het voor alle partijen de beste oplossing is eigenlijk", geeft voetbalcommentator Peter Vandenbempt aan. "Hij zat na twee succesvolle seizoenen op een zijspoor bij Benfica en het zag er niet naar uit dat hij nog veel zou spelen."

"Vertonghen weet dat hij absoluut matchritme in de benen moet hebben om nog een laatste keer te schitteren op het WK in Qatar dat eraan komt later dit jaar. Tegelijkertijd was Anderlecht op zoek naar een centrale verdediger. Dus dat kwam eigenlijk allemaal best prima uit."

"Hij wil natuurlijk ook nog een keer laten zien wat hij kan", geeft Vandenbempt aan. "Er was ook interesse van Club Brugge, laat ik mij vertellen. Maar daar zijn natuurlijk meer centrale verdedigers. Vertonghen komt net als Boyata en Alderweireld terug naar België en ook het dossier-Chadli wordt door Charleroi in de gaten gehouden."

"Je zou kunnen zeggen dat het leuk is voor de Belgische competitie, maar tegelijkertijd is het natuurlijk geen blijk van grote weelde voor onze nationale ploeg. Want zeker Alderweireld en Vertongen waren op de top van hun kunnen onbetwiste titularissen bij een topclub in de Premier League. Dat ze nu in de Belgische competitie komen, betekent ook dat ze toch al in een volgende fase van hun carrière zitten."