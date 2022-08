De befaamde vloek van de recordtransfer? Zo verging het elke duurste aankoop bij onze clubs

Het gevreesde etiket van recordaankoop mocht weer bovengehaald worden. Roman Jaremtsjoek is de duurste transfer in de geschiedenis van Club Brugge én de Belgische competitie. Hoe verging het zijn voorgangers bij alle Belgische clubs eigenlijk? Een overzicht.

Club Brugge: Roman Jaremtsjoek (16 miljoen) lost Kamal Sowah (9 miljoen af)

Club Brugge brak de afgelopen dagen twee keer zijn inkomend transferrecord in evenveel dagen. Zondag voor de Nigeriaanse middenvelder Raphael Onyedika, maandag voor Roman Jaremtsjoek. Die moet het sowieso beter doen dan zijn voorganger Kamal Sowah. Na enkele uitstekende seizoenen bij OH Leuven moest hij een directe meerwaarde voor Club Brugge worden. Een jaar (en een uitleenbeurt aan AZ) later heeft de transfer de verwachtingen nog niet ingelost. De polyvalente aanvaller staat onder Carl Hoefkens wel opnieuw in de basis. Verwijst uitgerekend Jaremtsjoek hem straks weer naar de bank?

Racing Genk: Theo Bongonda (7 miljoen)

Belgisch, erg getalenteerd, maar grillig. Na een formidabel seizoen bij Zulte Waregem (14 goals en 14 assists in 39 matchen) deed Racing Genk een fikse financiële inspanning voor Bongonda. Grillig bleef een codewoord. Bongonda wisselde goede met slechte prestaties af, maar kon de laatste twee seizoenen goede cijfers voorleggen.



Hij was ook van levensbelang in de bekerfinale tegen Standard in 2021 met een goal en een assist. Goede transfer, maar voor een recordman met zijn intrinsiek talent mocht het nog iets meer zijn. Veelzeggend is dat hij deze zomer voor 3 miljoen naar Cadiz mocht vertrekken.

Anderlecht: Nicolae Stanciu (9,7 miljoen)

“De man van 10 miljoen”, in 2016 een onwaarschijnlijk hoog bedrag voor een Belgische club en uiteindelijk een stempel die Stanciu nooit van zich af kon spelen. Kwam als toptalent over van Steaua Boekarest en werd door de fans daarom al gezien als de nieuwe Alin Stoica. Maakte uiteindelijk maar één belangrijke goal voor Anderlecht: het enige uitdoelpunt tegen Apoel Nicosia, dat Anderlecht op weg zette naar een kwarfinale in de Europa League.

Antwerp: Vincent Janssen (5,5 miljoen) lost Michel Balikwisha (5 miljoen) af

27 doelpunten en de eretitel van topschutter in de Eredivisie deed Tottenham in 2016 22 miljoen euro betalen voor Janssen. Antwerp betaalde daar slechts een fractie van aan het Mexicaanse Monterrey, maar dat volstond om de nieuwe recordtransfer te worden. Zijn voorganger Michel Balikwisha leek niet heel veel last te hebben van dat etiket op de Bosuil. Liet vorig seizoen al vlagen van zijn talent zien en begon nu onhoudbaar aan het nieuwe seizoen onder Van Bommel. Nu afgeremd door een flinke blessure.

KAA Gent: Nurio Fortuna (6 miljoen)

De duurste speler uit de geschiedenis van AA Gent is een verdediger. Gehaald bij Charleroi in 2020 om de titelambities van de Buffalo's kracht bij te zetten, maar was zelden een meerwaarde. Onder meer Castro-Montes en Samoise staan hoger aangeschreven op de flanken. Vecht nu voor een plaats in de ploeg na een blessure begin dit seizoen.

Standard: Zinho Vanheusden (11,7 miljoen)

Tot maandag de duurste inkomende transfer in België. In de zomer van 2019 telde Standard afhankelijk van de bron 11,7 miljoen neer voor de 19-jarige jeugdinternational Zinho Vanheusden. Een waanzinnige som waar een verhaal achter schuilt. Inter had in 2019 namelijk dringend geld nodig om aan de Financial Fair Play-regels te voldoen. En dus stalde het Vanheusden bij de Rouches. De Italiaanse topclub nam wel een bijna verplichte terugkoopclausule van 16 miljoen op in het contract. Standard liep dus amper risico bij de overeenkomst. Op Sclessin kon Vanheusden, die nu bij AZ vertoeft, zich nooit volledig doorzetten door enkele zware blessures.

Charleroi: Victor Osimhen (3,5 miljoen)

Een succestransfer over de hele lijn. Al was het voor Charleroi de minst risicovolle investering uit de clubgeschiedenis. Het recordbedrag van 3,5 miljoen euro was opgenomen als aankoopoptie in de huurovereenkomst met Wolfsburg. Charleroi moest pas na het ijzersterke seizoen van Osimhen het bedrag overschrijven en had toen al de zekerheid dat andere clubs hem meteen voor veel meer geld zouden kopen. Uiteindelijk won Rijsel de strijd om Osimhen voor meer dan 10 miljoen euro.



Union: Victor Boniface (2 miljoen) lost Cameron Puertas (1,2 miljoen) af

Om Boniface te beoordelen is het te vroeg, maar zijn basisdebuut tegen Anderlecht doet vermoeden dat hij meer indruk zal maken dan voorganger Cameron Puertas. De Spaanse middenvelder kwam vorige winter voor 1,2 miljoen over van Lausanne. Alleen maakte hij nooit aanspraak op een basisplaats. Ook dit seizoen lijkt er voor hem een rol als invaller weggelegd.

Cercle Brugge: Vitinho (2,35 miljoen)

Niet alles komt gratis uit Monaco bij Cercle Brugge. Vier jaar geleden betaalde het een stevige som van 2,35 miljoen voor Vitinho aan het Braziliaanse Cruzeiro. De Braziliaanse flankverdediger maakte wel een aardige indruk, maar leverde nu ook niet de verwachte return voor een recordtransfer. Trok deze zomer naar Burnley.



KV Mechelen: Rob Schoofs en German Mera (1 miljoen)

Twee “Mannen van 1 miljoen” bij Malinwa. In 2017 betaalde KV Mechelen de referentiesom voor Rob Schoofs, die op een zijspoor zat bij KAA Gent. Een voltreffer, want de middenvelder bewijst bijna wekelijks zijn waarde. German Mera bleef veel minder lang bij Mechelen, maar liet wel een blijvende indruk na. De Colombiaanse verdediger die overkwam van Club, scoorde namelijk het winnende doelpunt in de bekerfinale tegen Gent. Nadien keerde hij meteen terug naar zijn thuisland.



KV Kortrijk: Brendan Hines-Ike (650.000 euro)

Met adelbrieven weggeplukt in Zweden. Alleen speelde trainer Glen De Boeck hem eerst uit als rechtsachter - een positie die hem minder ligt. Maakte ook onder andere trainers geen verpletterende indruk. Verloor zijn basisplek en trok naar DC United.



OH Leuven: Siebe Schrijvers (1,7 miljoen)

Onder hoge verwachtingen overgekocht van Club Brugge. OH Leuven dacht met Siebe Schrijvers een absolute smaakmaker binnen te halen. Tot dusver was zijn impact wel iets te beperkt (7 goals en 5 assists in 48 matchen). Liep in april ook nog eens een zware achillespeesblessure op, waardoor hij maanden out is.



KVC Westerlo: voorheen Eduards Visnakovs (500.000 euro)

De drie duurste aanwinsten in de geschiedenis van Westerlo (Akbunar, Foster en Gümüskaya) arriveerden allemaal dit seizoen. Het verloste Eduards Visnakovs na 7 jaar van de stempel recordaankoop. De Let kwam aan amper 18 wedstrijden voor de Kemphanen. Daarin scoorde hij wel 4 keer.



KV Oostende: Mickaël Biron (5 miljoen)

Een van de vreemdste transferverhalen vinden we bij KV Oostende. Dat plukte vorige zomer de onbekende Mickaël Biron voor maar liefst 5 miljoen weg bij zusterclub AS Nancy. Reden? De Franse club had exact dat bedrag nodig om aan zijn licentie te geraken. KVO leende Biron zelfs meteen weer uit aan Nancy.



STVV: Mohamed Buya Turay (1,8 miljoen)

Scoorde bij zijn debuut en daar bleef het ook bij voor de topaankoop van STVV. Kwam te kort en haalde geregeld de selectie niet.De Limburgse club wist de spits na een uitleenbeurt aan het Zweedse Djugarden wel nog voor 1,5 miljoen te verpatsen aan een Chinese club. Buya Turay haalde onlangs nog de wereldpers omdat hij zijn eigen huwelijk miste voor de eerste training bij Malmö.



Eupen: Mamadou Sylla (2,3 miljoen)

Mamadou Sylla was ooit een sensatie in de Jupiler Pro League. Samen met Henry Onyekuru vormde hij een dodelijke tandem in de Oostkantons. Eupen twijfelde dan ook niet om zijn aankoopoptie van 2,3 miljoen te lichten. Amper één dag later verkocht het de spits met 1,5 miljoen winst aan KAA Gent.

Zulte Waregem: Sou Meïté (5,1 miljoen)

Ook bij Zulte Waregem is de recordaankoop een gelichte aankoopoptie. Essevee nam Sou Meïté voor ruim 5 miljoen over van Rijsel en verkocht de middenvelder meteen weer door aan Monaco met enkele miljoenen meerwaarde. Meïté niet meegerekend was Theo Bongonda de duurste aankoop in de geschiedenis. Een gok die ze zich aan de Gaverbeek niet zouden beklagen.

Seraing: niemand