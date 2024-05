Indiana voor het eerst in 10 jaar in halve finale Oosten, Jalen Brunson kwalificeert Knicks

De New York Knicks en de Indiana Pacers treffen elkaar maandag in de halve finales van de Eastern Conference. Allebei wonnen ze afgelopen nacht Game 6 in de eerste ronde van de play-offs, tegen respectievelijk Philadelphia en Milwaukee.

Jalen Brunson leverde een historische prestatie: hij is de 3e speler die in 4 opeenvolgende wedstrijden van eenzelfde play-offserie 35+ punten en 5+ assists laat noteren.



LeBron James (2009) en Michael Jordan (1989, 1990) deden het hem voor. Brunson kwam afgelopen nacht tot 41 punten en 12 assists.



Het werd 115-118 in het Wells Fargo Center van de Sixers. Een driepunter op 25 seconden van het einde van Josh Hart besliste de partij.



Voor de Knicks is het de tweede kwalificatie op een rij voor de halve finales van de Eastern Conference. Vorig jaar verloren ze in dit stadium van Miami. Nu is Indiana de tegenstander.



Hoewel pas zesde reekshoofd zetten de Pacers nummer 3 Milwaukee opzij. Die speelden wel de hele serie zonder dubbele MVP Giannis Antetokounmpo, die begin april uitviel met een kuitblessure.



Damian Lillard vocht voor wat hij waard was, maar zijn 28 punten volstonden niet. Obi Toppin (21 ptn) was de beste schutter bij de thuisploeg, die met duidelijke 120-98-cijfers won. Voor de Pacers is het van 2014 geleden dat ze de halve finales van hun conference bereikten.