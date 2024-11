Belgen van Team Riffa gaan kansloos onderuit in halve finales 3x3 WorldTour-finale

Belgen naar kwarfinales

De Belgen van Team Riffa hebben zich zaterdag geplaatst voor de kwartfinales op de 3x3 WorldTour-finale in Hongkong.



In de poulefase begon Riffa met een valse noot, met een nipte nederlaag (21-20) tegen Amsterdam. Olympisch kampioen en WorldTour-MVP Worthy de Jong gaf Riffa de doodsteek in de slotfase.



Riffa herpakte zich daarna met een overtuigende zege tegen Ulaanbaatar: 21-7.



Omdat de Mongoliërs eerder op de dag al verrassend Amsterdam geklopt hadden, eindigde elk team met 1 zege en 1 nederlaag.



Omdat Riffa de meeste punten maakte, 41 in 2 wedstrijden, werden de Belgen alsnog groepswinnaar. Ook Amsterdam stoot door als nummer 2 in de poule.



Jonas Foerts en Thibaut Vervoort waren zaterdag het best bij schot, met allebei 16 punten over 2 wedstrijden. Dennis Donkor maakte 2 keer 4 punten, Vic Van Oosterwyck was goed voor 1 puntje.



Zondag om 9.40 uur Belgische tijd speelt Riffa in de kwartfinales tegen Partizan. De Serviërs maakten in hun poule indruk door hun landgenoten van Ub, de nummer 1 van de wereld, te verslaan. Riffa is dus gewaarschuwd.