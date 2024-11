Portland, met defensief sterke Camara, neemt revanche op Houston Rockets

Amper 24 uur na de stevige tik van Houston heeft Portland revanche genomen tegen de Rockets met een 98-104-overwinning. Onze landgenoot Toumani Camara was vooral defensief sterk.

Toumani Camara had moeite om aanvallend zijn steentje bij te dragen, met 5 punten en 2 op 10 op zijn shotpogingen. Maar defensief was de Belg opnieuw sterk met 5 rebounds, 1 steal en 1 block.

Zijn ploegmaats Anfernee Simon (25), Shaedon Sharpe (24 punten) en Jerami Grant (22 punten) waren wel goed bij schot voor Portland: 98-104.

De Trailblazers boekten hun 7e overwinning op 17 wedstrijden, maar blijven wel 13e in de Western Conference. Golden State staat er op kop, ondanks een 104-94-nederlaag bij San Antonio.



In de Eastern Conference zag New York een einde komen aan zijn reeks van 4 zeges op een rij na een 121-106-nederlaag bij Utah. Het zakt naar de 4e plek, onder Orlando dat een 111-100-zege boekte tegen Detroit.