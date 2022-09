21 op 21! Antwerp stapelt de zeges op onder Mark van Bommel

Antwerp - Westerlo in een notendop:

Janssen snijdt de adem van Westerlo af

De thuisploeg herstelde snel, nam de regie van de partij in handen en kwam ook voorbij het half uur op voorsprong. Na een knappe slalom ging Ekkelenkamp over het been van De Cuyper, Janssen zette de strafschop zonder problemen om.

Miyoshi beslist al vroeg de match

Antwerp was meteen wakker en ontnam enkele minuten later alle hoop bij de Kemphanen. Ekkelenkamp bood na een leuke combinatie met Stengs de vrijstaande Miyoshi de 2-0 aan.

Van Bommel: "Willen zeker kampioen worden, maar moeten rustig blijven"

Antwerp is als een komeet begonnen aan het nieuwe seizoen. Tegen Westerlo werd er nu al een 7e zege op een rij geboekt. Na afloop was coach Mark van Bommel uiteraard een tevreden man: "In het begin hadden we het zeker moeilijk en daar vergat Westerlo duidelijk van te profiteren."

"Nadien kregen we meer grip en nam de controle toe. We werden sterker en in de tweede helft zag het er echt goed uit."

Antwerp heeft nu 21 op 21: "Laat ons nu rustig blijven. Je merkt dat iedereen praat over de titel, maar het zal ook nog minder gaan. Het is heel mooi om van de daken te schreeuwen dat we kampioen willen worden en dat willen we, maar 7 keer winnen is absoluut geen garantie."