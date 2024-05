Geen jackpot voor Tadej Pogacar: "Het was niet onze dag, maar ik zag positieve signalen"

Hij loste al zijn concurrenten voor het klassement, maar écht imponeren deed hij nu ook weer niet. Bovendien kleefde Jhonatan Narvaez nog aan zijn wiel en klopte de Ecuadoraan hem in de sprint. Neen, de 1e etappe van de Giro is geen onemanshow geworden van Tadej Pogacar (3e), die ook moest toegeven dat zijn ploegmaats snel opgerookt waren.

Zijn UAE Team Emirates imponeerde op de Colle Maddalena, maar de knechten van Tadej Pogacar nekten naast enkele (schaduw)favorieten ook vooral zichzelf.

In de slotfase beschikte Pogacar alleen nog over Rafal Majka, waardoor hij op de San Vito - de scherprechter in de diepe finale - zijn pijlen al heel vroeg moest afschieten.

"Het was niet onze dag", vertelde de Sloveen na de sprint in Turijn. "Bij de eerste dag van een grote ronde zijn er altijd renners die afzien."

"De ene coureur heeft het lastiger dan de andere. Dat hebben we ook bij onze ploeg gezien."

Aangezien Pogacar min of meer geïsoleerd geraakte, kon hij de finale niet volledig naar zijn hand zetten. "Ik moest aanvallen vanaf de voet van de San Vito en Jhonatan Narvaez was heel sterk."

"Ik moest zelf alles geven om het gat met de vluchters te dichten, maar het is een positief signaal dat de andere klassementsmannen moesten lossen."