BEKIJK: Haaland houdt Manchester City in het spoor van Arsenal met vierklapper tegen Wolverhampton

In de must-win thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers heeft Manchester City geen steek laten vallen. Erling Haaland had een begenadigde dag en scoorde 4 keer: 2 penalty's, een kopbal en een knappe trap. The Citizens blijven zo 2e in de Premier League, op 1 punt van leider Arsenal met een match meer te goed.