17-jarige Italiaanse Manila Esposito pakt 2e en 3e Europese titel op de balk en aan de grond

Italië boven op het EK turnen in Rimini, waar op zaterdag 4 individuele finales op de agenda stonden. Daarin heeft het thuisland stevig uitgehaald met 3 gouden medailles, een zilveren en een bronzen. De 17-jarige Manila Esposito was net als in de allroundfinale de grote ster.

Na de allroundfinale, waar Italië al goud en zilver pakte met Manila Esposito en Alice D'amato, wenkte nog meer eremetaal op het EK in Rimini in de 4 finales op zaterdag.

Te beginnen met de brug met ongelijke leggers, waar Alice D’amato en Elisa Iorio er allebei met kop en schouders bovenuit staken in de finale. D’amato maakte haar favorietenrol waar en volgde ook al met duidelijk verschil zichzelf op als Europees kampioene voor eigen volk.

En ook in de balkfinale mocht het thuispubliek weer juichen. De 17-jarige Manila Esposito pakte haar 2e Europese titel in Rimini na eerder al goud in de allroundfinale. Met een straffe oefening op de balk deed de Italiaanse er dus nog eentje bij.



Het Italiaanse feestje was nog niet voorbij want ook op de vloer schitterden de vrouwen. Opnieuw Manila Esposito zorgde ook voor goud in deze finale en ontpopte zich op haar 17e zo tot dé grote slokop van dit EK.

Angela Andreoli zorgde ook nog voor brons voor Italië op het grondonderdeel. Net als op de balk moest de Roemeense Sabrina Voinea tevreden zijn met het zilver na Esposito.



Op de sprong verlengde Coline Devillard haar Europese titel. Net als op het EK vorig jaar in Antalya graaide de ervaren Française de gouden medaille mee, goed voor haar derde Europese titel in totaal. Devillard won in 2017 al haar eerste Europese sprongfinale.