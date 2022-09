Anderlecht moet diep gaan voor puntje tegen OH Leuven in debuutmatch van Jan Vertonghen

Anderlecht - Oud-Heverlee Leuven in een notendop

Kansjes voor Anderlecht, maar OHL scoort

Daar had Thorsteinsson aan de overzijde geen last van. De IJslander plukte een verre bal van Tamari uit de lucht en stak hem met een heerlijke volley in de verste hoek. Een prachtig doelpunt dat de lucht uit de paarse longen sloeg. Het gebrek aan ideeên bij Anderlecht werd plots pijnlijk duidelijk.

Buikgriep stuurde de opstelling van Mazzu in de war, waardoor Anderlecht met vier wijzigingen aan de wedstrijd begon. Aanwinst Diawara stond in de basis, Vertonghen wachtte af op de bank.

Duranville en Silva voorkomen nieuwe nederlaag

Toen hij ook in de eerste minuten na de rust weinig beterschap merkte, gooide Mazzu Vertonghen in de strijd. Die gaf in zijn eerste Belgische competitiematch meteen het goede voorbeeld met een kopbal die nipt over de lat vloog. Anderlecht ging hoger spelen, ook al hield OHL vrij vlot stand.

Het was een andere debutant die de ban brak. Duranville, pas zestien, schilderde zijn schot precies langs de paal voorbij Cojocaru. Het Lotto Park gierde van de pret en bejubelde het nieuwe troetelkind, maar amper een paar minuten later stond Diawara te slapen. Maertens bediende Tamari die er koudweg 1-2 van maakte.

De thuisploeg dreigde voor het eerst sinds 1987 drie competitiewedstrijden op rij te verliezen. Dat was buiten Silva gerekend. De Portugees had zijn vizier eindelijk bijgesteld en stelde de eindstand vast op 2-2 met een hard gekruist schot.