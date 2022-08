Peter Vandenbempt: "Club zal blijer zijn met verlenging Vanaken dan met komst Jaremtsjoek"

"Dit is geen verrassing meer", vertelt Peter Vandenbempt na de contractverlenging van Vanaken in Brugge. "Twee weken geleden leek hij helemaal klaar voor een vertrek, maar sindsdien is er nog weinig schot in de zaak gekomen. Nu kunnen we wel zeggen dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat hij een nieuw verbeterd contract tekent."

West Ham-coach David Moyes wou Vanaken er graag bij hebben, maar dat vertaalde zich niet financieel. De deal sprong af bij een laatste transferbod van 11 miljoen euro, Club wou enkele miljoenen meer. "Als je Moyes zijnde drie keer belt naar Hans Vanaken, en hem helemaal warm maakt voor het mooie project bij West Ham - een mooie club die goed voetbal speelt en Europese ambities heeft -, dan moet je dat ook concreet maken. Ze hebben naar verluidt hun bod verhoogd met één miljoen euro, dat is belachelijk."

"Als een bod van 10 miljoen afgewezen wordt, dan moet je niet met 11 miljoen afkomen. Dat is dan louter om te zeggen: 'We hebben het wel geprobeerd, maar Club was onwrikbaar.'"

"West Ham wilde Vanaken wel graag, maar hij was hen niet meer waard dan wat ze uiteindelijk voor hem geboden hebben. Zeker gezien de bedragen die ze voor andere spelers wel hebben neergelegd (West Ham kocht Lucas Paqueta voor 45 miljoen, red.)."

"Het is ergens wel onrespectvol van West Ham naar de speler Vanaken toe. Ze maken hem helemaal warm, om dan finaal geen financiële inspanning te doen. Dat getuigt toch niet van een geweldig niveau", vindt Vandenbempt

West Ham haalde Lucas Paqueta voor bijna 50 miljoen euro binnen.

"Vanaken hoort bij Club in de galerij der iconen"

Vanaken had zijn zinnen wel gezet op een buitenlands avontuur. Dat komt er nu niet. Hoe groot zal de teleurstelling zijn bij de tweevoudige Gouden Schoen? "Zijn Limburgse nuchterheid zal hem er wel in helpen. Maar het zal wel even slikken zijn geweest, want het is een gemiste kans." "Ik heb nooit zo uitdrukkelijk Vanaken horen zeggen dat hij de stap naar het buitenland wel wou zetten. Het was een vriendelijk verzoek om te mogen vertrekken. Maar hij zal nu niet met tegenzin voor Club gaan voetballen."

Vanaken is bezig aan zijn zevende seizoen in Brugge. Hij tekent nu bij tot 2027. Welke status heeft de middenvelder ondertussen op Jan Breydel? "Hij hoeft niet nog langer bij Club te blijven om op hetzelfde niveau van pakweg een Jan Ceulemans of Franky Van der Elst geplaatst te worden." "Als je zeven jaar bij Club speelt, zulke statistieken haalt, zoveel trofeeën hebt gewonnen en nog wat Gouden Schoenen erbij, dan heb je je plaats in de galerij der iconen van de club."

