De Wielermanager-tips van Mieke Docx, vanuit de buik van het peloton: "Balsamo mag je niet thuislaten"

De eerste editie van de Sporza Wielermanager beroert ook het vrouwenpeloton zelf. Of toch zeker Lotto-renster Mieke Docx. In de podcast Kopman onthult ze haar ploeg en geeft ze enkele nuttige tips.

"Reusser reed in Valencia een dijk van een wedstrijd, met een ritzege én de eindzege. Terwijl het eigenlijk een koers is voor klimmers. Zij is zeker in orde."

"Iemand die Kopecky niet selecteert, kan beter niet meedoen aan dit spelletje. Wiebes is niet alleen een pure sprintster, maar kan ook een klimmetje over. Denk dan aan de Omloop en Gent-Wevelgem."

Docx worstelde ook met dé hamvraag in de Wielermanager voor vrouwen: wie speel je bij SD Worx-Protime? "Ik ben gegaan voor Lotte Kopecky , Lorena Wiebes en Marlen Reusser ."

"Ik ben maandag uit de Ronde van Valencia teruggekeerd en heb meteen 2 à 3 uur aan mijn ploeg gepuzzeld", zegt ze in de podcast Kopman.

Mieke Docx is een fervente Wielermanager-speelster en nu er een editie voor de vrouwen is nog méér.

Ook zekerheden voor Mieke Docx zijn Emma Norsgaard en Shirin van Anrooij. "Norsgaard is iemand waar je altijd op moet letten en ik zag ook Van Anrooij bezig in Spanje en die is zeker helemaal in orde."

Uit haar eigen ploeg Lotto - Dstny tipt ze Thalita de Jong, ooit nog wereldkampioene veldrijden. "Ze heeft ons en zichzelf verbaasd in Valencia met een 9e plaats in het eindklassement. Ze staat superscherp en liet ook al mooie dingen zien op stage."

Verder gelooft Docx ook in haar ex-ploeggenote Christina Schweinberger. "Na het EK en WK is dat geen dark horse meer, maar ze was vorig jaar al supersterk en ik denk dat ze alleen nog maar zal verbeteren."

Viel haar ook op: de Franse kampioene Victoire Berteau. "Die was supersterk afgelopen week. Pakte bijna een zege, werd pas in de laatste meters teruggepakt. Het is geen pure klimster, maar ze kan ook een stukje bergop rijden."

En Mieke Docx zelf? Komt zij in de ploeg van Mieke Docx? "Ik was zó blij dat er nu ook een Wielermanager voor vrouwen is dat ik dacht: ik moet mijzelf erin zetten nu het kan. Ik hoop toch wat puntjes op te brengen. Ik beloof alle Wielermanagers dat ik sowieso zal meesprinten als er nog punten te verdienen zijn."