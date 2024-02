Met de goeie raad van Tom Boonen het voorjaar in: "Neem alles wat je kan, Lotte Kopecky!"

wo 21 februari 2024 16:17

Moet het vrouwenpeloton ook dit jaar nederig buigen voor SD Worx-Protime? Vorig jaar verzamelde het topteam meer dan 60 overwinningen. Lotte Kopecky, Demi Vollering en co zijn ook in 2024 dé te kloppen vrouwen. Of zijn ze vooral elkaars grootste concurrentes? Ruben Van Gucht en Marijn de Vries maken hun inschatting in Sporza Daily.

Met Demi Vollering, Lotte Kopecky, Marlen Reusser en Lorena Wiebes bekleedt SD Worx-Protime liefst de volledige top 4 van de huidige UCI-ranking. Het topteam won dit seizoen al 7 keer. Zijn we op weg naar een herhaling van het afgelopen wonderjaar? "Het is vergelijkbaar met Visma-Lease a Bike", ziet Ruben Van Gucht in Sporza Daily. "Ze zijn het aan hun stand verplicht." "Zal het 10 op 10 worden? Neen, maar misschien wel 9 op 10. Er is tegenstand, maar het overwicht is groot. Dat hebben we al gezien in de voorbije koersen." "Ze zijn er klaar voor. De andere ploegen hoeven er niet op te rekenen dat SD Worx minder is dan vorig jaar. Dat is duidelijk."

wereldranking renners

ploegen

landen naam punten ploeg 1 Demi Vollering 6038.86 Team SD Worx - Protime SDW 2 Lotte Kopecky 4367 Team SD Worx - Protime SDW 3 Marlen Reusser 3279.53 Team SD Worx - Protime SDW 4 Lorena Wiebes 3167 Team SD Worx - Protime SDW 5 Annemiek van Vleuten 3115.57 6 Cecilie Ludwig 2610 FDJ - SUEZ FST 7 Katarzyna Niewiadoma 2333.04 Canyon - SRAM Racing CSR 8 Silvia Persico 2208.64 UAE Team ADQ UAD 9 Liane Lippert 2137.57 Movistar Team MOV 10 Pfeiffer Georgi 2124 Team dsm-firmenich - PostNL DFP meer tonen ploeg punten 1 Team Jayco - AlUla 1233 2 INEOS Grenadiers 1153 3 Israel - Premier Tech 1103 4 Intermarché - Wanty 818 5 UAE Team Emirates 774 6 EF Education - EasyPost 712 7 BORA - hansgrohe 677 8 Groupama - FDJ 674 9 Soudal - Quick-Step 611 10 Movistar Team 564 meer tonen ploeg punten 1 Nederland 15245.23 2 Italië 9243.93 3 België 6561.00 4 Zwitserland 6199.05 5 Polen 6088.09 6 Groot-Brittannië 5417.43 7 Frankrijk 5063.69 8 Duitsland 4041.95 9 Australië 4005.62 10 Denemarken 3932.57 meer tonen

Ik ben ongelofelijk benieuwd naar Kopecky. Ik was enorm onder de indruk van haar in de UAE Tour. Ze heeft deze winter weer een enorme stap gezet, waarvan je denkt: "Dit kan helemaal niet." Marijn de Vries

Vorig jaar werden de hapjes verdeeld tussen de 4 tafelgasten. Kopecky won onder meer de Ronde van Vlaanderen, Vollering won de Strade en de klassiekers in de Ardennen, Reusser greep haar kans in Wevelgem en Wiebes scoorde tussendoor. Maar dreigen ze bij SD Worx het slachtoffer te worden van hun eigen succes? Zo wil Kopecky op ontdekkingstocht in Luik, droomt Vollering luidop van Vlaanderen, wil ook Reusser een meer beschermde status en klopt ook Wiebes op tafel. "Of Kopecky en Vollering in elkaars vaarwater zullen komen? De vraag stellen is ze meteen ook beantwoorden", weet analiste Marijn de Vries. "Ik ben ongelofelijk benieuwd naar Kopecky. Ik was enorm onder de indruk van haar in de UAE Tour. Ze heeft deze winter weer een enorme stap gezet, waarvan je denkt: "Dit kan helemaal niet."" "Van Vollering wordt dan weer gezegd dat ze niet kan sprinten, maar ze kan zeer goed finishen. Ze zullen elkaar echt in de weg zitten, dat kan bijna niet anders." "Al zullen ze het heus wel draaien dat ze van elkaar kunnen profiteren, want de ene kan winnen als de andere ruimte geeft. "

Groene trui Lotte Kopecky en gele trui Demi Vollering in de Tour.

Verdeel en heers

Dat laatste haakje lijkt vooral op papier een makkelijk uitgangspunt. De realiteit zit wellicht complexer in elkaar. "Ik denk dat ze op dit moment al overlegd hebben wie waar een vrijgeleide krijgt", meent ex-renster De Vries. "Lotte wil Roubaix winnen en ook Luik staat hoog op haar lijst. Vollering wil de Ronde winnen. Ik denk dat ze het op die manier een beetje zullen verdelen." Reusser zal vooral "op haar typische manier" proberen toe te slaan, meent De Vries. "Haal haar maar eens terug als ze wegrijdt." En Wiebes klimt dan weer steeds beter. "Ze verteert die heuveltjes beter en ze komt dichter bij het profiel van Kopecky." "Ik twijfelde wie ik zou opschrijven voor de Omloop, maar uiteindelijk ben ik toch voor Kopecky gegaan."

Als kopvrouw moet Lotte zelf het wedstrijdbeeld bepalen. Ze hoeft niet per se te rekenen op haar sprint, maar ze zal de lijn van vorig jaar in Glasgow moeten doortrekken. Lotte zal de aanvalstrom moeten luiden. Ruben Van Gucht

Met al die kanshebbers in dezelfde stal wordt het een evenwichtsoefening om iedereen een moment de gloire te gunnen. Al diept Ruben Van Gucht voor Lotte Kopecky nog een goeie raad van Tom Boonen op. "Ik herinner me zijn woorden van vorig jaar: "Als Lotte in zulke situaties zit, dan is er maar één oplossing. Ze moet dan aanvallend koersen. Ze moet de koers in handen nemen en ze mag niet achter de feiten aanhollen."" "Als kopvrouw moet ze zelf het wedstrijdbeeld bepalen. Ze hoeft niet per se te rekenen op haar sprint, maar ze zal de lijn van vorig jaar in Glasgow moeten doortrekken." "Lotte zal de aanvalstrom moeten luiden en dat wordt voor de kijker alleen maar extra interessant." "Ik zou haar, in haar regenboogtrui, aanraden: neem alles wat je kan! Twijfel niet, dit is een van jouw jaren. Stel niet uit, maar doe het nu."

Geen videospelletje

In deze aflevering van Sporza Daily staan Ruben Van Gucht en Marijn de Vries ook stil bij de concurrentie. "Die is er ook. Het zou net te veel een videospelletje zijn als er niets te doen is aan SD Worx", zeggen ze. Bij welk blok waait een nieuwe wind? Welke kersverse mama zal er staan? Verliezen we een oude vos te veel uit het oog? Kan de crosskoningin zich manifesteren? En kunnen de andere Belgen potten breken?