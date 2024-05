Opmerkelijke gast gespot: Romelu Lukaku duikt plots op in opdracht van 'De Mol'

Op deze stunt zal Gilles De Coster toch extra trots geweest zijn. In de recentste aflevering van 'De Mol' duikt Romelu Lukaku plots op. De Rode Duivel trapte voor een bijzondere opdracht een balletje met een kandidaat.

Bron: GoPlay

We zien Romelu Lukaku soms al eens in een TV-programma passeren, maar weinigen hadden dit verwacht. De Rode Duivel maakte zondagavond namelijk een opmerkelijke passage in het populaire Play4-programma De Mol.

In de zevende aflevering werden de vier overgebleven kandidaten 24 uur van elkaar gescheiden. Achteraf moesten ze verslag uitbrengen over hun dag en moesten de anderen raden of het verhaal klopte.

Voor kandidaat (en amateurvoetballer) Bernard draaide de stunt uit op een onvergetelijke ervaring. Hij reisde namelijk naar Rome om even een balletje te trappen met recordschutter Romelu Lukaku.

Geen enkele andere kandidaat geloofde het verhaal, trouwens.

Lukaku gaf ook nog eerlijk toe geen trouwe kijker te zijn: "Ik ken het programma wel, maar ik snap het concept nooit. Jan (Vertonghen, red.), Dries (Mertens, red.) en Mousa (Dembele, red.) waren er vroeger de hele tijd over aan het praten. Maar ik was dan aan het dagdromen."