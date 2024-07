Bondscoach van Argentinië zag "grootste circus van zijn leven", ook Messi reageert: "Ongezien"

De openingswedstrijd van de Olympische Spelen zindert stevig na in Argentinië. Medina zorgde in minuut 105 voor de Zuid-Amerikaanse gelijkmaker, maar na een onderbreking van anderhalf uur werd de goal nog afgekeurd voor buitenspel en verloren de Argentijnen. "Dit is het grootste circus dat ik in mijn leven gezien heb", was Argentijns bondscoach Javier Mascherano furieus. Ook Lionel Messi deelde zijn onvrede op sociale media.

Gekker wordt een opener niet.

Met een flipperkastgoal in minuut 105 dacht Argentinië ultiem nog een gelijkspel uit de brand gesleept te hebben tegen Marokko. De Marokkaanse fans waren woedend over de 15 minuten blessuretijd en een aantal van hen bestormden het terrein.

De scheidsrechter riep daarop iedereen naar binnen en zo leek de partij te eindigen op 2-2. Alleen was er nooit afgefloten.

Na een onderbreking van maar liefst anderhalf uur werd de partij uiteindelijk hervat. Wat bleek? De Argentijnse goal kwam er vanuit buitenspel. De VAR keurde de gelijkmaker af en na 3 minuten hopeloos proberen verloren de Zuid-Amerikanen de partij.

Na de match was de bondscoach van Argentinië dan ook niet te spreken over de enorme farce in Saint-Étienne. "Dit is het grootste circus dat ik in mijn leven al heb gezien", klonk het woedend.

"Ze vragen ons om vertrouwen in alles, maar dan gebeuren zulke zaken", zou de bondscoach volgens de Spaanse krant Marca nog gezegd hebben. "Ze hebben vandaag 7 keer het veld bestormd en gooiden allerlei dingen naar ons."

Ook Lionel Messi kon niet geloven wat er net gebeurd was. "Ongezien", postte de Argentijnse vedette op Instagram.

"Dit is een historische tragedie", was de reactie van Nicolas Otamendi, die mee op het veld stond. "Zoiets is nog nooit eerder gebeurd. We hebben een uur en 40 minuten gewacht, maar niemand vertelde ons iets."

En zo zijn er ongetwijfeld nog een hele reeks furieuze Argentijnen.