Koude dwarsboomt ambitie van Thibau Nys in Waalse Pijl: "Geen excuus, maar ik kon mijn eindschot niet bovenhalen"

kalender wo 23 april 2025 17:33

In de koers die al maanden door zijn hoofd spookte, is Thibau Nys (22) bij zijn debuut op de 8e plaats geëindigd. Stapte Nys met een voldaan gevoel van de ploegbus na een verkwikkende douche? "Ik heb afgezien door de koude", analyseerde Nys zijn entree in Hoei.

In de finale zagen we een bibberende Thibau Nys buurten bij de volgwagen. Een veeg teken? "Ik heb de hele dag gesukkeld met mijn kledij en de regen", knikte hij bij de collega's van Het Laatste Nieuws. "Ik had het te warm en dan weer te koud. Dat sloeg echt op mijn benen, heel vroeg in de finale eigenlijk." "Toen het sneller ging of op een langere klim kwam ik er weer door, maar dan bibberde ik weer uit mijn vel in de afdalingen." "Ik had op de voorlaatste klim al gevoeld dat mijn benen blokkeerden toen ik harder moest duwen. Maar dat is geen excuus, hé." "Iedereel zal dat gevoel gehad hebben, op één iemand na", grijnsde hij. "Ik mag tevreden zijn." "Ik kon mijn eindschot niet bovenhalen, want ik had al serieus afgezien door de koude. Het weer had een veel grotere impact dan het koersverloop of de snelheid. Dat viel mee, maar het was gewoon koud."

Ik heb er het maximum uitgehaald en de koersomstandigheden zijn wat ze zijn. Ik ben niet de enige die heeft afgezien. Thibau Nys

Aan de voet van de Muur van Hoei zat Nys nochtans behoorlijk in positie. "Het eerste deel ging best traag, maar ik voelde dat de koude in mijn benen zat. Daardoor mis ik enkele plaatsen." "Ik had zeker niets tegen Pogacar kunnen doen, maar ik rijd ook niet mijn beste Muur. Maar ik ben zeker tevreden." "Ik heb er het maximum uitgehaald en de koersomstandigheden zijn wat ze zijn. Ik ben niet de enige die heeft afgezien." Wat heeft Nys dan geleerd voor zondag? "Dat mijn conditie heel goed is. Luik ligt me op papier minder, maar ik wil werken voor de ploeg en kijken waar ik eindig. Dit is een leuke eerste kennismaking."