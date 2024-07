Wat een ongeziene farce: gelijkmaker Argentinië pas na 2 uur (!) afgekeurd, match bleek tóch niet afgefloten

Wat was dat allemaal? Argentinië dacht in minuut 105 een cruciale gelijkmaker beet te hebben tegen Marokko, maar niets bleek minder waar. De ref had de wedstrijd namelijk stopgezet door tumult in de tribunes en niet afgefloten. Plus: de refs stelden pas bijna twee uur later - bij de hervatting van de match - buitenspel vast. En zo won Marokko het openingsduel tóch nog met 2-1.