Kanshebber op Roland Garros? Andrej Roebljov pakt Masters 1.000-titel in Madrid

Niet Alcaraz, Sinner of Nadal, maar wel Andrej Roebljov heeft het Masters 1.000-toernooi in Madrid gewonnen. In de finale rekende de Rus na een comeback af met de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Terwijl Andrej Roebljov een stevig parcours kende richting de finale met onder meer een kwartfinale tegen topfavoriet Carlos Alcaraz, had zijn tegenstander een vrijgeleide gekregen. Félix Auger-Aliassime zag Sinner passen voor de kwartfinale en Jiri Lehecka opgeven in de 1e set in de halve finale.

De Canadees stond dan ook een pak frisser in de eindstrijd en toonde dat ook in de openingsset. Roebljov toonde dan weer heel wat vechtlust en knokte zich met de nodige moeite naar winst in de beslissende set.

Voor de Rus is het zijn tweede Masters 1.000-titel, na zijn eindzege in Monte Carlo in 2023. Het was zijn 16e titel uit zijn carrière, zijn 2e van het seizoen na Hongkong.

Voor Roebljov is het een stevige opsteker in de aanloop naar Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.