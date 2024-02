Peter Vandenbempt schrijft Antwerp af als titelkandidaat: "Hebben ons wat verkeken de voorbije weken"

ma 19 februari 2024 09:41

Twee titelkandidaten minder? Na speeldag 26 in de Jupiler Pro League oordeelt Peter Vandenbempt alvast dat Antwerp zijn eindzege niet zal kunnen verdedigen. Ook Club Brugge staat met zijn rug tegen de muur na "een strafkamp" van een stadsderby. Tot slot ook nog een woordje over het positieve fluitconcert in het Astridpark.

Antwerp niet langer titelpretendent

De nederlaag van Antwerp had zeker ook te maken met kwaliteit van KV Mechelen. De manier waarop trainer Besnik Hasi de ploeg gereanimeerd heeft, is straf gedaan. Gretig en in blok verdedigen. Het is ook heel goed aan de bal en verzorgt de tegenaanvallen met veel diepgang. En vooraan blijft Slimani een zeer vervelend spits voor de tegenstander. Hij is een absolute aanwinst voor KV Mechelen, dat wat mij betreft verdiend gewonnen heeft. Zo is het een nadrukkelijke outsider voor de Champions' Play-off, wie weet. Antwerp was volgens coach Mark van Bommel "gemiddeld", maar ik vond het eerder matig. Voorspelbaar aanvalsspel, traag, ideeënloos, ... Het is al wel eens gelukt met Toby Alderweireld voorin, maar dat gaat niet altijd gebeuren. Ook was Antwerp redelijk kwetsbaar in de omschakeling, want als Mechelen die beter had uitgespeeld, konden ze drie of vier goals maken.

Kampioen zal Antwerp niet worden dit seizoen. Peter Vandenbempt

Van Bommel had een correcte analyse achteraf die eigenlijk inhield - als je wat tussen de lijnen las - dat we ons wat verkeken hebben op het Antwerp van de voorbije weken. We dachten dat alles net op tijd in zijn plooi viel. Ondanks de vertrekkers, leek het klaar voor de eindsprint. De coach relativeert dat nu zelf. Alles moet meezitten. Tegen Club Brugge en Standard pakte Antwerp 6 op 6 met afstandsschoten, maar dat kon ook anders lopen.

Kampioen zal Antwerp niet worden dit seizoen. Het staat al 18 punten achter op Union en won slechts 12 wedstrijden. Na het sprookje van vorig jaar lijkt Europees voetbal wel het minimum. En zondag gaat het bij KAA Gent beter niet verliezen, want wie weet moet Antwerp dan weer achterom kijken.

Aanvoerder Alderweireld baalt na de verloren wedstrijd tegen Mechelen.

Club met rug tegen de muur

Ik vond de stadsderby een verschrikkelijke wedstrijd. Een strafkamp, zeg maar. Zeker in de eerste helft waarin Club Brugge besliste mee te gaan met het voetbal van Cercle. De strijd en intensiteit evenaren van de stadsgenoot deed Club wel goed, maar je moet zelf blijven voetballen.

Die eerste helft kon je beter liggend op je rug bekijken. Dat was beter voor je nek, want alle ballen vlogen door de lucht. Cercle Brugge kan echt veel beter voetballen dan het gisteren deed. Het zal voor elke ploeg een nachtmerrie vormen als het erbij is in de Champions' Play-off. Zeker voor Club Brugge.

Club pakte 5 op 12 de afgelopen weken en staat zo met de rug tegen de muur. Peter Vandenbempt

Met de week groeit het zelfvertrouwen van Miron Muslic. Vorige week opperde hij dat niemand Cercle nog uit de play-offs hield, nu noemt hij het zelfs een topploeg. Al denk ik dat geen enkele topploeg zo wil spelen. Maar goed, de Cercle-fans zijn tevreden en dat is logisch. Zij beleven hoogconjunctuur met heel wat topwedstrijden.

De supporters van Club zijn dan weer minder tevreden, omdat blauw-zwart gisteren gewoon moest winnen. Nusa kwam dan toch boven water. Er waren kansen genoeg om nog een paar goals te maken, maar Thiago had zijn dagje niet.

Sinds Club een paar weken geleden naar voren is geschoven als grote uitdager van Union heeft het 5 op 12 gehaald. Zo staat het toch met de rug tegen de muur. 9 punten achter op Anderlecht en 17 op Union: dan is maar een resultaat goed genoeg.

Cercle-coach Miron Muslic gelooft in zijn team.

Positief fluitconcert in Astridpark