Op de rand van de Champions' Play-offs: is het programma van nummer 7 Cercle Brugge echt minder zwaar?

In dit klassement is de zege van paars-wit tegen Genk meegeteld, maar als de beroepsprocedure van RSCA niets uithaalt en de match daadwerkelijk herspeeld wordt, plooit de accordeon nog wat meer samen.

Union is nog maar eens de winnaar van de speeldag geworden en na de midweekmatchen hoeft de competitieleider zich ook geen zorgen meer te maken over deelname aan Play-off I, tegenwoordig de Champions' Play-offs.

Anderlecht: 2 (of 3?) top 6-ploegen, 4 (of 5?) thuismatchen

Het zal zeker een sleutelrol spelen in de verdeling van de andere postjes. Zo kan het de Brugse stadsgenoot een hak zetten in het burenduel.

Antwerp moet nog 3 keer op verplaatsing aan de bak, een keertje minder dan de Gentse vrienden. Met 13 op 36 heeft The Great Old geen goeie uitreputatie, al presteert Gent met 16 op 33 niet (zo)veel beter.

Over naar nummer 6 KRC Genk , waar de trein ook al meermaals ontspoord is. Genk heeft een buffer van 3 punten op Cercle Brugge.

Het vertrekpunt is dus, als we Hein Vanhaezebrouck mogen geloven, dat Cercle Brugge een minder lastig schema heeft.

Of Cercle het straks tot in de top 6 schopt, zal misschien over ruim 2 weken al duidelijk zijn. Het zwaartepunt van de resterende affiches ligt duidelijk in de eerste helft van februari.

Zondag ontvangt Cercle STVV. De Limburgers tellen nota bene slechts 2 punten minder dan groen-zwart en kunnen ook nog een woordje meespreken. Daarna volgt een visite aan Gent en de Brugse derby.

De laatste 4 speeldagen lijken mild, al ontmoet Cercle dan wellicht teams die nog voor elk punt zullen vechten in de strijd om het behoud. En misschien is het dan al te laat?

Wil Cercle doorstoten tot de Champions' Play-offs, dan mag het zelf geen uitschuivers meer laten noteren zoals de jongste matchen tegen Standard en Westerlo.

"Dat heeft me verrast", zei Hein Vanhaezebrouck nog. Maar een negatieve verrassing zal het voor Gent niet geweest zijn.