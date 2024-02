Anderlecht gaat in beroep tegen herspelen van Genk-match: "We moeten het voetbal beschermen"

vr 2 februari 2024 19:15

Jesper Fredberg: "We gaan in beroep om een punt te maken."

"In het belang van het Belgische voetbal" hoopt Jesper Fredberg dat Anderlecht in beroep alsnog gelijk krijgt en de match tegen Genk toch niet herspeeld moet worden. "We gaan een gevaarlijk pad op", zegt de CEO die met Anderlecht naar de Evocatiecommissie en het BAS stapt.

Vorige week besliste de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal dat de match Anderlecht-Genk herspeeld moet worden, omdat de scheidsrechter een fout zou hebben gemaakt tegen het reglement. Bij Anderlecht lieten ze meteen weten "alle mogelijke rechtsmiddelen" in te zetten om in beroep alsnog gelijk te krijgen en dus de 3 punten thuis te houden. Concreet: de club trekt nu naar de Evocatiecommissie en het BAS om zo snel mogelijk een beslissing te krijgen. "We gaan eigenlijk in beroep om een punt te maken", zegt CEO Jesper Fredberg een week na de beslissing van de Disciplinaire Raad. "We vinden dat dit een gevaarlijke richting uitgaat voor het voetbal." "Ik had nooit gedacht dat we ooit in deze situatie zouden belanden. Voetbal is nu eenmaal een spel waarin fouten gemaakt worden. Zolang er mensen bij betrokken zijn, zullen er fouten zijn. Dat moeten we aanvaarden." "Het is dan ook een gevaarlijk pad dat we opgaan als er beslist wordt om matchen te herspelen wegens dit soort fouten." "Het lijkt alsof iemand een beslissing heeft genomen zonder over de gevolgen na te denken. Dat is jammer."

Bryan Heynen legt aan voor een penalty waar al liters inkt over gevloeid is.

"We moeten de sport beschermen"

Voor alle duidelijkheid: Jesper Fredberg ontkent niet dat de scheidsrechters een fout hebben gemaakt in Anderlecht-Genk. "Daar is geen discussie over." "Maar ik kan ook wat verder teruggaan in de tijd en fouten vinden die in ons nadeel waren. Wij hebben ook al matchen verloren waar we een klacht hadden kunnen indienen. Maar dat hebben we nooit overwogen." "Je moet na een nederlaag ook jezelf met de vinger durven te wijzen. Bovendien gaat dit over iets wat groter is dan onze club, namelijk het voetbal. We moeten de sport beschermen." Volgens Fredberg maakt België met deze zaak ook een slechte beurt in het buitenland. "Ik kreeg al veel berichten van buitenlandse collega's: wat gebeurt daar allemaal?" "We zetten onszelf hierdoor op een negatieve manier op de voetbalkaart. Er wordt plots met een andere blik naar deze competitie gekeken en ik vind het maar niets dat we hier met Anderlecht deel van uitmaken."

Weg plezier