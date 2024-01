Anderlecht in beroep tegen beslissing om te herspelen: "Ze hebben de doos van Pandora geopend"

"In ieder geval, wij zullen desnoods alle instanties afgaan om ons gelijk te halen. Dat is dan weer heel jammer voor het Belgische voetbal, want je creëert een hoop onzekerheid." Hoelang zal dit allemaal duren? Geraakt de zaak wel opgelost voor de start van de play-offs? "Ik heb geen zicht op de termijn", zegt Damen. "Het enige wat ik weet, is dat wij strijdvaardig zijn."

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke reageerde in 2 korte tweets. Hij toonde zich ook strijdvaardig met een tweet met 3 bokshandschoenen. En in een tweede vraagt hij naar de datum waarop Standard-Anderlecht herspeeld wordt.



"Ik vraag het voor een vriend", klinkt het ironisch. Op 22 oktober dacht heel Anderlecht de 0-3 gemaakt te hebben in Luik, maar de goal werd afgekeurd na hands van Leoni. De VAR moest 1,5 minuut kijken of het wel hands was. De Brusselaars waren daar heel misnoegd over, want Standard won nog met 3-2.