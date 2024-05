Dimitri de Condé: "Het kwam binnen dat Wouter Vrancken wil vertrekken naar KAA Gent"

Racing Genk voetbalt vanavond tegen Anderlecht voor het eerst zonder Wouter Vrancken in de dug-out. De samenwerking werd deze week afgebroken. Dimitri de Condé, head of football van RC Genk, gaf meer uitleg bij rechtenhouder Eleven DAZN: "De bal lag bij Wouter en hij heeft gekozen om Genk te verlaten."

Een donderslag bij heldere hemel waren de huwelijksproblemen tussen Wouter Vrancken en KRC Genk niet, maar dat de scheiding zo snel zou worden uitgesproken, was wel verrassend.

Bij Eleven DAZN gaf Dimitri de Condé zijn versie van de feiten voor de aftrap tegen Anderlecht.

"Voor de match bij Club Brugge (24 april) heb ik een telefoontje gehad van de entourage van Wouter, die aangaf dat hij wilde vertrekken naar een bepaalde club, namelijk KAA Gent."

"Dat kwam even binnen", aldus de Genkse bestuurder. "Na de thuismatch tegen Club (28 april) hebben we een gesprek gehad en maandag volgde een laatste gesprek waarin we aangegeven hebben dat er 2 scenario's waren."

"Het eerste, en volgens ons het beste, was om de tafel gaan zitten, misschien eens goed op tafel te kloppen en met z'n allen voortdoen."

"Maar als Wouter echt naar Gent wou, dan moesten we meteen stoppen. Omdat er eventueel een barragematch volgt. De bal lag bij hem en Wouter heeft gekozen om Genk te verlaten."