Genk bevestigt vertrek van Vrancken: "Hij geeft de voorkeur aan een nieuwe uitdaging"

KRC Genk heeft voor het eerst gereageerd op het vertrek van coach Wouter Vrancken. "Gezien de cruciale fase waarin de Champions’ Play-offs zich bevinden, is de club van mening dat het beter is de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen", klinkt het.

In de laatste drie wedstrijden van de play-offs rekent KRC Genk niet meer op coach Wouter Vrancken. Zijn assistenten Domenico Olivieri, Michel Ribeiro en Eddy Vanhemel nemen tot einde seizoen over.

Een onverwachte keuze, want Vrancken had in het najaar van 2022 nog een contractverlenging voor 4 seizoenen getekend. "Vrancken heeft besloten om zijn verbintenis met de club niet te honoreren", klinkt het in een reactie.

"Reeds voor de dubbele confrontatie met Club Brugge liet de entourage van Wouter Vrancken weten dat hij de voorkeur geeft aan een nieuwe uitdaging. Na verschillende gesprekken gedurende de afgelopen twee weken heeft Vrancken dit standpunt deze week officieel bevestigd."

"Gezien de cruciale fase waarin de Champions’ Play-offs zich bevinden en de strijd om een Europees ticket waarin KRC Genk zich bevindt, is de club van mening dat het beter is de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen."

Vrancken lijkt op weg naar KAA Gent, dat een opvolger zou zoeken voor Hein Vanhaezebrouck.