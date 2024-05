Freyr Alexandersson: "Toen ik hier kwam, zaten we in een shithole. Nu eindigen we 2e in de play-downs"

Met wat hulp van Eupen is KV Kortrijk er dan toch in geslaagd om zich te plaatsen voor de barrages om het behoud. KVK-coach Freyr Alexandersson sprak achteraf met het hart op de tong.

"Als hij een pintje neemt, dan neem ik er ook een."

Een zichtbaar ontspannen Freyr Alexandersson stond na de match de pers te woord. Het contrast met wat er daarvoor in het veld en op de tribunes gebeurde, was groot.

"Wij waren heel nerveus en zij heel ontspannen", duidde Alexandersson het verschil tussen Kortrijk en Charleroi.

Maar hij keek ook naar het grotere plaatje. "Toen ik hier in januari aankwam, zaten we in een shithole. Nu zijn we tweede geworden in de play-downs."

"Dat is een enorme prestatie van de spelers, maar ook van het bestuur. Zij hebben mij elke dag gevraagd: kunnen we iets doen om je te helpen?"

"Ik werd het bijna beu. Want als je in onze positie zit, is er geen hocus pocus. Alleen maar hard werken."

Hard werken, maar ook een beetje hulp van Eupen. "Respect voor hen, zeker na het vreselijke seizoen dat ze achter de rug hebben. Ik wil hen bedanken voor hun professionele aanpak. Dat zal ik niet vergeten. Karma zal hen ooit belonen."