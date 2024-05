Charleroi vervult zijn plicht, maar KV Kortrijk krijgt nog een laatste levenslijn in de barrages

KV Kortrijk mag nog altijd hopen op een verlengd verblijf in de hoogste klasse. Op de slotspeeldag van de Relegation Play-offs verloor het evenwel bij Charleroi, dat niets meer te winnen of te verliezen had, maar dankzij de nederlaag van RWDM bij Eupen dwingt KVK barragematchen af voor het behoud. Zondag kent het zijn tegenstander: Lommel of Deinze.

Ook na de rust bleven de roodhemden in hetzelfde bedje ziek. Tot plots het nieuws binnensijpelde dat RWDM moest achtervolgen op de Kehrweg.



Kortrijk kreeg nieuwe moed en niet veel later duwde Davies een scherpe voorzet in één tijd knap binnen. 2-1 en weer een wedstrijd op Mambourg.



Toch bleef het klasseverschil in Charleroi pijnlijk duidelijk. Het ontbrak de bezoekers aan creativiteit en een missertje van Pirard werd op de daaropvolgende hoekschop genadeloos afgestraft door Sylla: 3-1.



Nagelbijtend sleepte KVK zich naar de slotfase. Al klaarde de hemel in de slotminuten helemaal op toen Eupen zelfs nog een tweede keer scoorde.



KV Kortrijk mag zich - ondanks een povere prestatie - dus opmaken voor de barragematchen tegen Deinze of Lommel. RWDM speelt volgend seizoen opnieuw in de Challenger Pro League.