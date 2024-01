Anderlecht-Genk moet dan toch herspeeld worden, klacht van Club Brugge is verworpen

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft beslist dat de competitiematch tussen Anderlecht en Genk toch herspeeld moet worden. Ook Club Brugge had een klacht ingediend voor de match tegen KV Mechelen, maar die is niet ontvankelijk verklaard.

Eerst de feiten: op 23 december won Anderlecht met 2-1 van Genk na een late goal van Dreyer. Maar een penaltyfase uit de eerste helft was na het laatste fluitsignaal het enige wat over de tongen ging.

Genk-speler Sor had die in de rebound na een misser van Heynen binnengetrapt. Scheidsrechter en VAR bekeken de beelden en zagen dat Sor te vroeg was komen inlopen. Dat Anderlecht-speler Verschaeren dit ook deed, hadden ze niet gezien of werd genegeerd.

Een inbreuk tegen het reglement en dus een reden om de match te herspelen, zo oordeelde Genk. Een menselijke fout, zo vond het Referee Department, dat de klacht dan ook afwimpelde, ook al gaf VAR Boterberg toe dat hij vergeten was naar de spelers van Anderlecht te kijken en zo dus tegen het reglement zondigde.