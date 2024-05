Holstein Kiel promoveert voor het eerst in zijn geschiedenis naar de Bundesliga

In Duitsland kennen we met Holstein Kiel een eerste promovendus. De ploeg uit het uiterste noorden werd in 1912 landskampioen, maar tot het selecte kransje van de 1. Bundesliga, die in 1963 werd opgericht, behoorde het niet eerder.

Voor de Tweede Wereldoorlog was Holstein Kiel een van de grotere clubs in Duitsland, maar toen in 1963 de Bundesliga boven de doopvont werd gehouden, was de club uit Hanzestad Kiel al een beetje in verval.



Kiel zakte af naar het 4e niveau in Duitsland, maar zette in 2012 de weg richting de top in. Sinds 2017 maakte het deel uit van de 2e Bundesliga, waar het al twee keer eerder flirtte met promotie.



Dit seizoen is het wel raak. Trainer Marcel Rapp smeedde van het team zonder echt grote sterren en zonder goaltjesdief - slechts 1 speler haalde de dubbele cijfers - een hecht geheel.



Op de voorlaatste had Holstein Kiel aan een gelijkspel tegen Düsseldorf genoeg om een groot feest te laten losbarsten. Meer dan 15.000 fans bestormden na het laatste fluitsignaal het veld, waar ze de promotie vierden met de spelers.