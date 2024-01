Peter Vandenbempt: "Niemand in het voetbal snapt verschil tussen menselijke fout en fout tegen reglement"

De uiteenlopende beslissingen van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal hebben ook Peter Vandenbempt in de haren doen krabben. Waarom er anders werd geoordeeld over Anderlecht-Genk dan KV Mechelen-Club Brugge is de voetbalreporter ook niet duidelijk. "Dit is een onverantwoorde beslissing die de voetbalwereld een koude rilling bezorgt."