Genk is niet verrast door herspelen: "Blij voor geloofwaardigheid van Belgisch voetbal"

Genk heeft gelijk gekregen voor de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal: de match tegen Anderlecht zal herspeeld worden vanwege de bewuste penaltyfase. De Limburgse club, dat de match op Anderlecht met 2-1 verloor, is niet verrast door de uitspraak in beroep. "We zijn blij dat de geloofwaardigheid van het Belgische voetbal zegeviert."

De Genkse advocaat Jochem Martens gaf in een videomeeting met enkele journalisten zijn visie op de feiten. "De juridische analyse die we intern hebben gemaakt heeft standgehouden."



"Men heeft beslist dat er een fout tegen het spelreglement is gemaakt, waardoor de match moet worden herspeeld."



"Iedereen vroeg zich af hoe het kon wat er gebeurd is. De refs hebben de positie van de Anderlecht-spelers niet bekeken en beoordeeld. Dat is de vergissing in het reglement en dat moet worden rechtgezet."



"Voor die rechtzetting - én de geloofwaardigheid van het Belgische voetbal - hebben we gepleit."