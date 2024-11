RETRO - Van 3-0 naar 3-3? Anderlecht maakte het ook mee in de Champions League, negatief én positief

wo 27 november 2024 10:44

Links: Anderlecht geeft een 3-0-voorsprong uit handen in de Champions League, rechts: Anderlecht haalt een 3-0-achterstand op in de Champions League.

Manchester City gaf gisteravond een bonus van 3 doelpunten weg in de Champions League. Anderlecht weet hoe het voelt. In 1993 liet het zelf een 0-3-voorsprong uit de handen glippen in Bremen. 10 jaar geleden maakte Anderlecht het omgekeerde mee op het veld van Arsenal.

Champions League 1993-1994: Bremen - Anderlecht 5-3

Gisteren ging het in 14 minuten van 3-0 naar 3-3 tussen Manchester City en Feyenoord in de Champions League. Exact wat Anderlecht overkwam in december 1993. Al werd het nog pijnlijker voor de toenmalige Belgische landskampioen. Van 0-3 ging het zelfs naar 5-3 op het terrein van de Duitse club Werder Bremen. "Strontziek word je ervan", sprak coach Jan Boskamp, die zijn ploeg lijdzaam kopje-onder zag gaan in het drijfnatte Weserstadion. Niets wees er toen op dat Anderlecht zwaar zou verliezen. In competitie stond paars-wit comfortabel aan de leiding en in de eerste match had het groepsfavoriet en de latere eindwinnaar Milan op 0-0 gehouden. Meer dan de helft van de Anderlecht-ploeg speelde voor de Rode Duivels en die deelden ook de lakens uit in Bremen. Met knap voetbal en doelpunten van Albert en Boffin (2x) stond het snel 0-3. Bij de rust leek de match gespeeld.

Anderlecht-aanvaller Luc Nilis in actie in het Weserstadion van Werder Bremen.

Het bestuur van Anderlecht rekende zich al rijk in de tribunes - de winst zou de club een flinke Champions League-premie opleveren - en in de kleedkamer droomde Boffin van wat hij met zijn premie zou kopen. Niks, want in de tweede helft werd Bremen zo donker als de hel voor Anderlecht. De thuisploeg maakte snel de 1-3 en in de gietende regen verzoop de ploeg van Boskamp helemaal. Hij zette het op een brullen, maar zijn spelers kropen achteruit. Bremen ging op en over de Belgische bezoekers Met nog 4 doelpunten in 18 minuten kwam het uit de hemel in de hel. Met dank aan Anderlecht-doelman De Wilde, die niet zijn beste match keepte. De spelers dropen af. Anderlecht zou ook de terugmatch verliezen (1-2) en als laatste eindigen in de poule.

8 december 1993: Anderlecht-coach Jan Boskamp druipt af in Bremen. Hij stond 0-3 voor en verloor met 5-3.

De Nederlandse goalgetter John Bosman heeft het tij niet kunnen keren voor Anderlecht.

Rode Duivel Philippe Albert heeft de score geopend, maar daar koopt hij niks mee.

Ook Marc Emmers verdwijnt geruisloos in Bremen.

Champions League 2014-2015: Vanden Borre wist 3-0-achterstand uit tegen Arsenal

10 jaar geleden maakte Anderlecht het omgekeerde scenario mee in de Champions League. Op het terrein van Arsenal kwam uit de hel in de hemel. Na een uur gaf het scorebord 3-0 aan in Londen, het sein voor Anthony Vanden Borre om zijn duivels te ontbinden. De gekke rechtsachter werd de held van de avond. Eerst maakte hij de 3-1 (vanuit buitenspel), daarna bezorgde hij coach Hasi grijze haren. Tegen de afspraken in nam hij een penalty. Tielemans had op zijn 17e de jongste doelpuntenmaker kunnen worden in de Champions League, maar Vanden Borre zette de strafschop om: 3-2. Het delirium volgde in de 90e minuut. Mitrovic, destijds nog zo'n omstreden speler, troefde de Duitse international Mertesacker af en kopte de gelijkmaker in doel. Anderlecht zou uiteindelijk 3e worden in een poule met ook Dortmund en Galatasaray. In de Europa League verloor het meteen van Dinamo Moskou.

Anthony Vanden Borre en Youri Tielemans juichen in Londen.