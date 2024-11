Het blijft spoken in Manchester! City verspeelt driedubbele voorsprong tegen Feyenoord, Guardiola vol ongeloof

Wat is er in godsnaam gebeurd met Manchester City? Na 5 verliespartijen op rij leek de Engelse kampioen eindelijk nog eens op weg naar een deugddoende zege, maar in het slot ging het compleet fout tegen Feyenoord. Defensief geknoei luidde een comeback tot 3-3 in, Pep Guardiola sprong net niet uit zijn vel.

Het ongeloof viel van elk gezicht in het Etihad Stadium af te lezen. Wat was net gebeurd in Manchester City-Feyenoord?

De thuisploeg was vlak voor en vlak na rust naar een driedubbele voorsprong geklommen. Haaland schoof een penalty binnen en onderstreepte met zijn viering hoe diep de frustratie zat. Gundogan maakte er 2-0 van, Haaland gleed zelf de 3-0 binnen.

Klus geklaard, dacht iedereen. En belangrijker: die o zo frustrerende reeks van 5 nederlagen op rij mocht eindelijk naar de prullenmand.

Zo leek het tenminste, want niemand had rekening gehouden met een doldwaas slot in Manchester. Gvardiol ging aan het knoeien - niet voor het eerst de voorbije weken - en luidde de 3-1 van Feyenoord in.

Toen Gimenez de 3-2 na alweer belabberd verdedigen in een leeg doel kon leggen, voelde Guardiola de bui al hangen. Hij greep als een gek naar het hoofd. Toch niet opnieuw?

Maar de kelk moet leeg tot op de bodem voor City, zo blijkt. Want diep in het slot maakte Hancko de straffe comeback van de Nederlanders compleet. Het werd muisstil in het Etihad, de demonen zijn nog lang niet verjaagd.