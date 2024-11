Opvallend beeld: gehavende Pep Guardiola verschijnt na wedstrijd met bloed en schrammen voor de camera

Alsof hij het verval van zijn ploeg zelf belichaamde. Pep Guardiola tegen Feyenoord volledig tot waanzin gedreven toen hij zijn ploeg een 3-0-voorsprong te grabbel zag gooien. Vloekend, gesticulerend en minutenlang over zijn hoofd krabbend was hij langs de lijn te zien. En dat zal iedereen geweten (lees: gezien) hebben: na de wedstrijd verscheen de trainer opvallend genoeg met een gehavend hoofd voor de camera.

Verslagen verscheen hij daarna dan ook in de interviewzone. En opvallend: van al het krabben op zijn hoofd, had hij duidelijk toch enkele wondes overgehouden. Zijn neus lag open en op zijn kruin waren er heel wat schrammen te zien.

Heb je Pep Guardiola al ooit zo gezien? Oké, de trainer van Manchester City is niet vies van een vleugje dramatiek tijdens een wedstrijd, maar tijdens de implosie van zijn ploeg in de Champions League-partij tegen Feyenoord verloor Guardiola het helemaal. Toen hij zijn verdediger Gvardiol de 3-1 klungelig zag weggeven, zat de coach minutenlang met zijn handen voor zijn hoofd in de dug-out. Daarna vloekte hij de boel bij elkaar en gesticuleerde hij hevig. Wat hij toen nog niet wist: zijn ploeg zou in het dramatische slot nog helemaal in elkaar stuiken. Het werd uiteindelijk zelfs nog 3-3. Een nieuwe opdoffer na vijf opeenvolgende nederlagen.

De schram op zijn neus had hij al voor de aanvang van de wedstrijd, maar het symboliseerde op de persconferentie toch de staat van Guardiola na de wedstrijd.

"Ik heb het met mijn vinger en nagel gedaan. Ik wilde mezelf pijnigen", vertelde hij erover met het nodige cynisme.



Over de wedstrijd zelf bleef Guardiola dan weer op de vlakte “We hadden een zege nodig", zuchtte hij.

"Niet alleen voor de kwalificatie, ook voor andere redenen. Maar het is wat het is. Het is lastig om dit te aanvaarden. Het gaat niet over toewijding, maar in voetbal moet je het doen op het moment zelf. Ik hoef dat niet uit te leggen aan mijn spelers. Ze weten dat zelf goed genoeg."

"Na Tottenham was er steun en applaus van onze supporters, nu was er boegeroep. Dat begrijp ik. Dat zondag Anfield wacht? Ik moet de spelers klaarstomen, dat is mijn job.”

Benieuwd welke pleister hij op deze wonde zal leggen.