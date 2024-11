Bevrijd van "de pamper onder Riemer"? Kasper Dolberg flitst én juicht weer: "Het schijnbaar emotieloze is weg"

do 28 november 2024 09:58

Er groeit er weer eentje naar zijn allerbeste vorm toe. Anderlecht scoort de jongste weken plots aan de lopende band en dat heeft het niet in het minst aan Kasper Dolberg te danken. De Deense spits vond op 3 competitiewedstrijden in november al 7 keer de netten. "Hij lijkt weer de Dolberg van bij Ajax", zag Filip Joos in 90 Minutes.

2 goals tegen KV Kortrijk, een hattrick tegen Cercle Brugge en afgelopen weekend opnieuw 2 stuks tegen KAA Gent. Kasper Dolberg heeft zijn neus voor doelpunten weer helemaal teruggevonden. En het blijft niet bij enkel maar scoren, zo viel ook het 90 Minutes-panel op. "Dolberg was eindelijk écht betrokken. Hij was hongerig en wou ballen ontvangen en dan maakt het niet uit dat je er af en toe eens wat verliest. Hij was zo goed en bood oplossingen", ziet Filip Joos.

Het etiket van de Deense connectie onder Riemer en Fredberg woog misschien op Dolberg. Steven Defour

De teller van de Deen staat nu al op 9 competitiegoals voor Anderlecht onder David Hubert. Een schril contrast met het ene doelpuntje onder Brian Riemer dit seizoen. "Hij had misschien ergens het etiket van de Deense connectie onder Riemer en Fredberg. Dat zou op hem gewogen kunnen hebben", haalt Steven Defour aan. "Het is net of hij bevrijd is van die pamper", merkt Filip op. "Dat klinkt misschien fel, maar hij werd wat gepamperd want hij speelde toch altijd. We waren bijna zo ver om te zeggen dat we Vazquez wel eens in zijn plek wilden zien. Nu is dat totaal niet meer zo."

Hervonden emotie en flitsen van weleer

"Dolberg lijkt ook gelukkiger. Het is de eerste keer dat ik hem in anderhalf jaar heb zien juichen na een goal. Juichen is misschien veel gezegd, maar hij toonde toch emotie", vindt Tuur Dierckx. Filip ziet zelfs flitsen van de topversie van de spits. "Het lijkt weer de Dolberg van bij Ajax. In de halve finale van de Europa League tegen Lyon (in 2017, red.) was hij fe-no-me-naal. Het vraagt nog wel om bevestiging, als hij topschutter wordt en zich op deze manier blijft laten betrekken in het voetbal." "Hij laat eindelijk de spelers rond zich beter voetballen en dat heeft Anderlecht nodig", aldus Tuur. "Het emotieloze dat hij soms leek te hebben, is nu wel weg. En het is beter dat zijn haar weer wat langer is", sluit Filip af met een knipoog. Laat Dolberg vanavond zijn voeten ook nog eens spreken in Europa? Afspraak om 18.45 uur voor de clash met FC Porto.