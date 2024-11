Nog steeds ongeslagen in Europa: heerlijke treffer Amuzu bezorgt Anderlecht belangrijk punt tegen Porto

Strijdvaardige coach

Coach Vitor Bruno vecht voor zijn job na de mindere resultaten van de voorbije weken. Hij beet in een volle perszaal van zich af. "Mijn team is klaar om Anderlecht te kloppen", liet hij noteren.



"Ik heb nog erg veel vertrouwen in mezelf en in de ploeg", fulmineerde hij. "Ik blijf coach van FC Porto en heb het vertrouwen van het bestuur."



"Natuurlijk begrijp ik het ongenoegen van de fans. Niemand is tevreden met drie nederlagen op rij. Een club als FC Porto moet altijd winnen. En ik voel me er verantwoordelijk voor."



"Maar mijn ploeg is klaar om de reeks slechte resultaten om te draaien. Europees voetbal is erg belangrijk voor de club."